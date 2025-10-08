新北國慶升旗邀林郁婷領唱國歌 美術館推系列活動

新北市政府表示，新北國慶升旗典禮10日於新北市美術館舉行，邀請巴黎奧運拳擊金牌選手林郁婷領唱國歌；「一日闔家歡」系列活動有文創市集、親子劇團、街頭藝術、音樂表演。

市長侯友宜今天主持市政會議後接受聯訪時被詢問，10日會不會前往總統府參加國慶升旗典禮。他表示，國慶當天，市府規劃一系列藝文與親子活動，他將與新北市民站在一起，分享國慶的喜悅。

侯友宜說，國慶不僅是國家的生日，也屬於市民的節日，新北市美術館象徵城市的文化底蘊與藝術能量，今年國慶日當天，市府將開放美術館免費參觀，並舉辦市集、劇團表演及闖關遊戲，打造全民共享的藝術嘉年華。

民政局長林耀長在市政會議表示，今年的新北市國慶升旗典禮將在美術館舉行，邀請巴黎奧運拳擊金牌得主林郁婷領唱國歌，升旗儀式由中華民國三軍儀隊退伍弟兄協會擔任旗手，象徵榮譽與傳承。

民政局表示，國慶當天將開放新北市美術館免費參觀，提供500張免費入場券。「一日闔家歡」系列活動，舉辦街頭藝人與文創市集、美食攤位、兒童親子劇團表演及闖關遊戲。