新北熊猴森樂園加裝「定位指標牌」 找人不再迷路

新北大都會公園人氣強勢居冠，根據交通部觀光署統計，今年1至7月吸引超過2571萬人次造訪，榮登全台最熱門景點。其中占地4公頃的「熊猴森樂園」更是親子族群最愛，為了讓家長與孩童能在廣闊的遊戲場安心遊玩，新北市高灘處今年在堤頂高點增設8面「定位指標牌」，只要報出編號，親友就能迅速定位位置，尋人與集合更方便。

新北大都會公園橫跨三重、新莊、五股與蘆洲四區，面積達424公頃，是全台最大的都會公園之一。其中「熊猴森樂園」鄰近捷運三重站，交通便利，自109年7月啟用以來，以「森林派對嘉年華」為主題，設置31座溜滑梯與逾百組遊具，從空中俯瞰呈現天空、山岳、森林與溪流等主題樣貌，兼具教育與遊憩功能。111年更開放「海世界水樂園」，讓夏季成為水陸雙樂的遊戲天堂。

高灘處長黃裕斌表示，熊猴森樂園佔地遼闊、設施多元，廣受家長好評。除了設有哺乳室、服務中心與尋人廣播服務，今年再推出「定位指標牌」系統，於堤頂高點設置編號1至8的指標，方便民眾報號定位。「這是全國大型遊戲場中少見的設計，能有效縮短尋人時間，提升安全與便利性，也展現市府對民眾需求的細膩關懷。」

帶著兩名孩子常來遊玩的林小姐表示，過去若要和親友會合，只能以遊具造型或堤坡上的動物作為描述，常造成混亂，「現在只要報出指標牌上的號碼，立刻就能找到對方，準確又方便」，她也感謝市府用心設想家長需求。