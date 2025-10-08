國慶日去總統府升旗？侯友宜：將出席新北市美術館系列活動

10月10日國慶日將至，被問及是否去總統府參加國慶升旗典禮，新北市長侯友宜今表示，因當天新北市美術館有一系列活動，他會跟市民一起分享國慶喜悅。

侯友宜表示，新北市美術館對新北市民來講，是一個非常重要的文化底蘊呈現，當天不但免費讓大家參觀美術館，也有市集、劇團，還有很多活動都在美術館舉行，他會跟新北市民站在一塊，一起分享國慶的喜悅，讓新北市民能夠在美術館跟我們大家逛一天，讓大家好好開心地過國慶生日快樂。

另外，藍白聯手今年6月表決通過修正法院組織法，16日將實施法庭直播，但有法界人士認為這樣可能會侵犯當事人的隱私和權益。侯友宜表示，應該要好好去聽外界的聲音，在一個制度的修訂當中，如何保障公正、維護隱私，尤其要兼顧當事人的權益，這才是最重要的，目前希望大家多聆聽，一定要把隱私維護好，公正性一定要確立。