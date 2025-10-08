台北市議會今開議 民進黨議員提案還稅於民「普發現金2.1萬」

普發現金引發熱議，中央1萬現金還沒發，台北市議會今天下午開議，民進黨黨團今天提案，呼籲台北市政府因應立法院落實「還稅於民」精神，加碼普發現金予全體市民，依歲計賸餘539億，北市人口約246 萬人，每1市民約可分得2萬1000元。

下午大會，普發現金提案由民進黨總召陳慈慧提案，另16位民進黨議員和無黨籍議員徐立信連署，案由是因應立法院通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」北市應普發現金予本市市民，落實還稅於民。

民進黨議會黨團指出，立法院於7月14日三讀通過的特別條例，其中包括2350億預算用於全民普登現金1萬元，而國民黨立法委員也曾表示，普發現金的立法財源，來自過去中央政府稅收之累計歲計賸餘逾5000億元，故有夠預算發放現金，且蔣萬安市長對外公開都是支持還稅於民。

黨團指出，經查主計處113年度決算報，北市至113年的累計歲計賸餘淨計539億元，另北市人口共約246萬人、539 億元的賸餘均分後每人約可分得2萬1000元。

另外，考量當前國際局勢，市府應為減緩民生壓力，並達到振興經濟效益，市府應響應立法院要求中央將歲計賸餘發放每人1萬元外，以發放現金2萬1000元方式強化台北市民眾消費韌性，擴大內需，並落實「起徵就還稅於民」的立法精神。黨團也認為，台北市首善之都，蔣萬安市長應行一致，成為領頭羊。