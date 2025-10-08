快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

聽新聞
0:00 / 0:00

台北市議會今開議 民進黨議員提案還稅於民「普發現金2.1萬」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會今天開議，下午將舉行第一次大會。記者楊正海／攝影
台北市議會今天開議，下午將舉行第一次大會。記者楊正海／攝影

發現金引發熱議，中央1萬現金還沒發，台北市議會今天下午開議，民進黨黨團今天提案，呼籲台北市政府因應立法院落實「還稅於民」精神，加碼普發現金予全體市民，依歲計賸餘539億，北市人口約246 萬人，每1市民約可分得2萬1000元。

下午大會，普發現金提案由民進黨總召陳慈慧提案，另16位民進黨議員和無黨籍議員徐立信連署，案由是因應立法院通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」北市應普發現金予本市市民，落實還稅於民。

民進黨議會黨團指出，立法院於7月14日三讀通過的特別條例，其中包括2350億預算用於全民普登現金1萬元，而國民黨立法委員也曾表示，普發現金的立法財源，來自過去中央政府稅收之累計歲計賸餘逾5000億元，故有夠預算發放現金，且蔣萬安市長對外公開都是支持還稅於民。

黨團指出，經查主計處113年度決算報，北市至113年的累計歲計賸餘淨計539億元，另北市人口共約246萬人、539 億元的賸餘均分後每人約可分得2萬1000元。

另外，考量當前國際局勢，市府應為減緩民生壓力，並達到振興經濟效益，市府應響應立法院要求中央將歲計賸餘發放每人1萬元外，以發放現金2萬1000元方式強化台北市民眾消費韌性，擴大內需，並落實「起徵就還稅於民」的立法精神。黨團也認為，台北市首善之都，蔣萬安市長應行一致，成為領頭羊。

北市 發現金 民進黨 普發現金

延伸閱讀

北市開議聚焦財劃法輝達 藍：綠續打柯案找藍白合破口

藍營將修地方制度法列優先 顏若芳轟：基層大失血高層先補官？

指藍白合國民黨要先強化自己 蔡志宏：正藍蔣萬安就很強

2026民進黨誰戰蔣萬安？楊蕙如點名這2人千萬不要

相關新聞

國慶日去總統府升旗？侯友宜：將出席新北市美術館系列活動

10月10日國慶日將至，被問及是否去總統府參加國慶升旗典禮，新北市長侯友宜今表示，因當天新北市美術館有一系列活動，他會跟...

新北熊猴森樂園加裝「定位指標牌」 找人不再迷路

新北大都會公園人氣強勢居冠，根據交通部觀光署統計，今年1至7月吸引超過2571萬人次造訪，榮登全台最熱門景點。其中占地4...

台北市議會今開議 民進黨議員提案還稅於民「普發現金2.1萬」

普發現金引發熱議，中央1萬現金還沒發，台北市議會今天下午開議，民進黨黨團今天提案，呼籲台北市政府因應立法院落實「還稅於民...

新北市電動公車突破300輛 三峽－板橋城際型電動巴士上路

新北市拚2030公車全面電動化，目前已有310輛，今年預計再添購262輛。台北客運932「三峽北大─捷運府中站」快速公車...

新北市府周邊鋪面改造 10月底前完工改善人行品質

新北市政府近期推動市府門面及周邊人行道鋪面整建工程，秘書處與工務局聯手改造市府廣場與外圍三面道路鋪面，不僅翻修車道磚、強...

北市今年核發建照、棟數、樓地板面積創「三低」最高減4成

北市府今年1至8月核發建築物建造執照138件、棟數203棟及總樓地板面積129.7萬平方公尺，分別較去年同期減少28件、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。