新北市電動公車突破300輛 三峽－板橋城際型電動巴士上路

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
台北客運932「三峽北大─捷運府中站」電動快速公車今天啟用。記者葉德正／攝影
台北客運932「三峽北大─捷運府中站」電動快速公車今天啟用。記者葉德正／攝影

新北市拚2030公車全面電動化，目前已有310輛，今年預計再添購262輛。台北客運932「三峽北大─捷運府中站」快速公車引進城際型電動巴士今天上線營運，新北市交通局長鍾鳴時表示，這象徵三峽－板橋之間的通勤族享有更安全、舒適、零排放的新世代運輸體驗，也宣告新北市城際型車輛也將投入全面電動化。

台北客運932快速電動公車今天舉行啟用儀式，鍾鳴時指出，新北市配合行政院2030年市區公車全面電動化政策，並透過「新北市政府推動綠能環保人本公共運輸市區公車購車補貼要點」，編列相關補助，鼓勵各客運業者汰換車輛和參與推動節能巴士。

鍾鳴時說，迄今新北市電動公車總數己達310輛，未來城際型車輛也將投入全面電動化行列，持續朝向2030年達成市區公車全面電動化的目標。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，932線快速公車是台65線快速道路新北市第一條快速公車路線，自2012年3月起營運，由三峽北大社區至板橋行車時間僅約40-45分鐘，是最符合民眾搭車需求的公車路線，提供區域內民眾通勤、通學、接駁轉乘的大眾運輸服務。

林詩欽指出，因目前電動高巴皆無大型復康巴士車型，未來全數上線後如有身障朋友搭乘需求，會請業者以同站支援或調用他站柴油大型復康巴士和低地板車輛來服務。

台北客運董事長李博文表示，城際型電動公車為非低底盤電動公車，擁有較高的續航能力與效能，座位較多適合用於城際長途運輸，不僅能提升公共運輸的服務品質，更能作為加速新北市大眾運輸智慧化與低碳化轉型的重要里程碑。

交通局表示，預計在今年繼續購置262輛電動公車，電動公車比例將有望突破33%，持續朝向2030年達成市區公車全面電動化的目標。

台北客運932「三峽北大─捷運府中站」快速公車引進城際型電動巴士今天上線營運。記者葉德正／攝影
台北客運932「三峽北大─捷運府中站」快速公車引進城際型電動巴士今天上線營運。記者葉德正／攝影
台北客運932「三峽北大─捷運府中站」電動快速公車今天啟用。記者葉德正／攝影
台北客運932「三峽北大─捷運府中站」電動快速公車今天啟用。記者葉德正／攝影

