快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

新北市府周邊鋪面改造 10月底前完工改善人行品質

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市政府近期推動市府門面及周邊人行道鋪面整建工程，秘書處與工務局聯手改造市府廣場與外圍三面道路鋪面，不僅翻修車道磚、強化結構與止滑效能，也同步擴大人行空間、改善斜坡道與樹穴設計。記者張策／攝影
新北市政府近期推動市府門面及周邊人行道鋪面整建工程，秘書處與工務局聯手改造市府廣場與外圍三面道路鋪面，不僅翻修車道磚、強化結構與止滑效能，也同步擴大人行空間、改善斜坡道與樹穴設計。記者張策／攝影

新北市政府近期推動市府門面及周邊人行道鋪面整建工程，秘書處與工務局聯手改造市府廣場與外圍三面道路鋪面，不僅翻修車道磚、強化結構與止滑效能，也同步擴大人行空間、改善斜坡道與樹穴設計，打造更友善的無障礙通行環境。整體工程預計10月底完工，恰逢耶誕城開場前夕，提供更安全順暢的通行品質。

秘書處指出，市府車道磚為20多年前施作，此次為首次全面翻修，趁雙十連假集中施工，預計10月15日完成。此次更新除鋪面翻新外，底層結構新增鋼絲網並澆注混凝土，提升抗壓耐久性。鋪面耐滑係數達0.55以上，符合法規標準，讓洽公車輛與行人進出更安心。

工務局則說明，此案屬「府中雙城」計畫延伸，北側縣民大道已於前期完成，本次針對新站路、新府路及中山路一段等三面進行改善，全長約460公尺，總鋪面面積約4035平方公尺，並改善17處斜坡道、擴大142處樹穴，解決原有鋪面破損與路樹竄根問題。

工務局指出，全案鋪面設計延續「府中雙城」灰色系風格，車道出入口與斜坡道採用噴花地坪，提高美觀與耐用性。施工期間採分段施作並保留行人通道與退縮空間，張貼通報單並由義交引導通行，確保不影響洽公動線及市政活動運作。

新北市議員林國春肯定市府門面車道與人行鋪面的整體更新，目前整體動線也算順暢，未接獲洽公民眾反映通行受阻。

不過他也提醒，中央政策近期推動道路回歸人行優先，要求地方申請預算時必須配合車道退縮，「在偏鄉地區這樣或許可行，但像板橋這種人車密集的都會區，如果縮減車道寬度，公車一停靠整條路都堵死，機車也無法通行，會造成很多民怨，政策應更彈性因地制宜。」

新北市政府近期推動市府門面及周邊人行道鋪面整建工程，秘書處與工務局聯手改造市府廣場與外圍三面道路鋪面，不僅翻修車道磚、強化結構與止滑效能，也同步擴大人行空間、改善斜坡道與樹穴設計。記者張策／攝影
新北市政府近期推動市府門面及周邊人行道鋪面整建工程，秘書處與工務局聯手改造市府廣場與外圍三面道路鋪面，不僅翻修車道磚、強化結構與止滑效能，也同步擴大人行空間、改善斜坡道與樹穴設計。記者張策／攝影
新北市政府近期推動市府門面及周邊人行道鋪面整建工程，秘書處與工務局聯手改造市府廣場與外圍三面道路鋪面，不僅翻修車道磚、強化結構與止滑效能，也同步擴大人行空間、改善斜坡道與樹穴設計。記者張策／攝影
新北市政府近期推動市府門面及周邊人行道鋪面整建工程，秘書處與工務局聯手改造市府廣場與外圍三面道路鋪面，不僅翻修車道磚、強化結構與止滑效能，也同步擴大人行空間、改善斜坡道與樹穴設計。記者張策／攝影

車道 人行道

延伸閱讀

主題「變。CHANGE」 新北汐止夢想嘉年華10月11日踩街趣

新北淡水音樂超人 聯合賑災音樂會送愛助花蓮

新北雙溪長源里共餐登場 榮獲五星環境認證獲紅榜表揚

接人行道地面破損難行 新北汐止大同路、保新街口要鋪平

相關新聞

國慶日去總統府升旗？侯友宜：將出席新北市美術館系列活動

10月10日國慶日將至，被問及是否去總統府參加國慶升旗典禮，新北市長侯友宜今表示，因當天新北市美術館有一系列活動，他會跟...

新北熊猴森樂園加裝「定位指標牌」 找人不再迷路

新北大都會公園人氣強勢居冠，根據交通部觀光署統計，今年1至7月吸引超過2571萬人次造訪，榮登全台最熱門景點。其中占地4...

台北市議會今開議 民進黨議員提案還稅於民「普發現金2.1萬」

普發現金引發熱議，中央1萬現金還沒發，台北市議會今天下午開議，民進黨黨團今天提案，呼籲台北市政府因應立法院落實「還稅於民...

新北市電動公車突破300輛 三峽－板橋城際型電動巴士上路

新北市拚2030公車全面電動化，目前已有310輛，今年預計再添購262輛。台北客運932「三峽北大─捷運府中站」快速公車...

新北市府周邊鋪面改造 10月底前完工改善人行品質

新北市政府近期推動市府門面及周邊人行道鋪面整建工程，秘書處與工務局聯手改造市府廣場與外圍三面道路鋪面，不僅翻修車道磚、強...

北市今年核發建照、棟數、樓地板面積創「三低」最高減4成

北市府今年1至8月核發建築物建造執照138件、棟數203棟及總樓地板面積129.7萬平方公尺，分別較去年同期減少28件、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。