新北市府周邊鋪面改造 10月底前完工改善人行品質

新北市政府近期推動市府門面及周邊人行道鋪面整建工程，秘書處與工務局聯手改造市府廣場與外圍三面道路鋪面，不僅翻修車道磚、強化結構與止滑效能，也同步擴大人行空間、改善斜坡道與樹穴設計，打造更友善的無障礙通行環境。整體工程預計10月底完工，恰逢耶誕城開場前夕，提供更安全順暢的通行品質。

秘書處指出，市府車道磚為20多年前施作，此次為首次全面翻修，趁雙十連假集中施工，預計10月15日完成。此次更新除鋪面翻新外，底層結構新增鋼絲網並澆注混凝土，提升抗壓耐久性。鋪面耐滑係數達0.55以上，符合法規標準，讓洽公車輛與行人進出更安心。

工務局則說明，此案屬「府中雙城」計畫延伸，北側縣民大道已於前期完成，本次針對新站路、新府路及中山路一段等三面進行改善，全長約460公尺，總鋪面面積約4035平方公尺，並改善17處斜坡道、擴大142處樹穴，解決原有鋪面破損與路樹竄根問題。

工務局指出，全案鋪面設計延續「府中雙城」灰色系風格，車道出入口與斜坡道採用噴花地坪，提高美觀與耐用性。施工期間採分段施作並保留行人通道與退縮空間，張貼通報單並由義交引導通行，確保不影響洽公動線及市政活動運作。

新北市議員林國春肯定市府門面車道與人行鋪面的整體更新，目前整體動線也算順暢，未接獲洽公民眾反映通行受阻。