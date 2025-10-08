快訊

北市今年核發建照、棟數、樓地板面積創「三低」最高減4成

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市可建築用地愈來愈少。圖為台北市城市景觀。記者楊正海／攝影
北市府今年1至8月核發建築物建造執照138件、棟數203棟及總樓地板面積129.7萬平方公尺，分別較去年同期減少28件、30棟及87.8萬平方公尺，尤其總樓地板面積減幅達40.4%。北市府研判，因台北市可建築用地減少，致申請核發建造及使用執照的案件均減少。

北市今年至8月止，政府核發建築物建造執照、棟數及總樓地板面積，其用途別以住宿類73.2萬平方公尺占56.5%最多；另同期核發建築物使用執照115件及拆除執照65件。

依北市都發局統計，114年1至8月台北市政府核發建築物建造執照138件、棟數203棟及總樓地板面積129.7萬平方公尺，分別較去年同期減少28件(-16.9%)、30棟(-12.9%)及87.8萬平方公尺(-40.4%)。

若按建造執照之用途別觀察，以住宿類73.2萬平方公尺占56.5%)最多，辦公、服務類48.3萬平方公尺占37.3%居次；另為加速台北市危險老舊建築更新，加強房屋耐災力，打造韌性耐災宜居城市，113年都市更新案件申請計262件，較112年增加85件，增幅48%。

建築物建造完成之使用或變更使用，均應請領使用執照，114年1至8月台北市政府核發建築物使用執照115件、棟數158棟及總樓地板面積125.3萬平方公尺，分別較上年同期減少14件(-10.9%)、增加2棟(1.3%)及減少29.6萬平方公尺(-19.1%)。

另外，建築物拆除前，應請領拆除執照，114年1至8月北市府核發拆除執照65件、棟數474棟及總樓地板面積18.6萬平方公尺，分別較上年同期增加1件(1.6%)、161棟(51.4%)及減少6萬平方公尺(-24.3%)。

臺北市政府建築執照核發情形。圖／北市主計處提供
