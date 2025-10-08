快訊

蘆洲醫療園區審議卡關 民代批市府卸責、中央怠惰

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
三重果菜市場納入蘆洲南北側開發案，被認為是卡關的重要原因。本報資料照
蘆洲有超過20萬人口，卻始終沒有中大型醫院，民眾就醫常得往北市奔波。新北市政府雖在蘆洲南北側區段徵收案中規畫3公頃醫療用地，預計設置800床以上大型區域級教學醫院，但計畫多年仍未定案，目前仍卡在中央審議階段。

新北市城鄉局表示，蘆洲醫療園區並非獨立開發案，而是納入「蘆洲南北側整體開發案」的一部分，目前整體案仍在內政部都市計畫委員會審議中。近期地方與議員之間掀起「是否需重新公展」的討論，內政部於9月25日開會時也針對此議題交換意見，但最終是否重啟公展，仍待都委會正式會議紀錄出爐確認。

城鄉局指出，醫療園區約3公頃的預定用地已在整開案方案中預留，但仍需視審議結果而定，無法保證位置與規模不變。城鄉局坦言，原先預期醫療園區可與整開案同步推動，但因程序尚未定案，若確定須重新公展，期程勢必再延後。「現在要說有預估時程比較難，因為後續開案會怎麼處理也不確定。」

新北市衛生局指出，現階段蘆洲周邊醫療量能可由鄰近醫院支援，包括市立聯合醫院三重院區、輔大附設醫院、淡水馬偕醫院、新光醫院、台北榮總及振興醫院等，均位於20公里範圍內，現有門、急診服務能涵蓋蘆洲地區。不過，隨著人口老化及急重症需求上升，仍有必要設立在地醫療園區，補足長期的區域醫療缺口。

新北市議員顏蔚慈直言，蘆洲醫療園區用地位於蘆洲南北側重劃案範圍內，必須等整體重劃案核可後才能啟動，但市府過程中「多次修改內容、臨時納入三重果菜市場與銀河彎計畫等等」，導致審查委員認為計畫公益性與合理性不足，審查難以通過。她批評，原本果菜市場只是限地改建案，卻被硬納入蘆洲整開計畫，引發地方抗議，「蘆洲醫院喊了20年仍未實現，市府卻一再把責任推給中央，這是卸責。」

顏蔚慈指出，目前整體基地多屬私人土地，須重劃後才能取得醫療用地，市府若真重視該案，應積極尋找替代公有地，「要有足夠量能，不能只是應付」。她強調，市府應自我檢討規劃問題，不該讓程序卡關成為藉口。

議員黃桂蘭則表示，醫療園區規劃在蘆洲南北側區段徵收範圍內，位置約在三民路萬全加油站旁，目前計畫仍待中央審議。她指出，市府早已送案至中央審查，但過程中屢被退回修改，「中央態度不算積極，如果能儘快核可，整個園區就能加速推動。」

她強調，開發案內的醫療園區的設置仍會保留，基地鄰近公園、遠離住家，可避免救護車進出造成噪音干擾，「交通動線目前的規畫也是可行的，關鍵是中央要趕快核可，讓地方早點動起來。」

