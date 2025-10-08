台灣森巴遊行盛事！夢想嘉年華將在汐止登場 國內外藝術團體歡樂踩街

2025夢想嘉年華將11日下午在新北市汐止登場，今年以「變。CHANGE」為主題，眾多大型花車與40個國內外藝術團體歡樂踩街，當晚再辦狂歡晚會及摸彩。汐止區公所今天提醒民眾，活動現場交通管制，部分公車路線改道。

2025夢想嘉年華由汐止區公所與夢想社區文教發展基金會聯合主辦，汐止區長林慶豐和夢想社區基金會董事長蔡聰明出席宣傳活動，表示今年會延續去年的熱情與感動，讓市民朋友近距離感受表演團隊的多元風采與節奏魅力。

10月11日是「國際女孩日」，汐止區公所的遊行團隊妝扮，融入性別平等與多元包容理念，藉由活潑的彩虹顏色、男性也可以穿裙子等設計，鼓勵不管男性或女性都可以勇於展現自我，追求夢想，並呼籲社會持續關注性別平等、家事平權等概念，每一個性別都需被平等對待。

夢想社區文教發展基金會創辦「夢想嘉年華」遊行活動，今年邁入第22屆，基金會紮根汐止，多年前並將遊行種子遠播到其他縣市，也曾到台北市舉辦大模模遊行，希望透過藝術創造力及歡樂踩街活動，號召更多社區和民眾激發活力。

汐止區林慶豐區長將率領公所主管組隊參與遊行，身穿由公所同仁特製融入六色彩虹服裝，宣導多元性別理念，以及委託夢想社區藝術家打造的性平花車，共同傳遞「尊重、包容、互愛」的精神。此次嘉年華更獲汐止區金龍里、湖光里辦公處熱情參與，展現社區協力推動性平教育的精神。

2025夢想嘉年華遊行團隊11日下午在汐止火車站外集結，下午3時從新昌路、南昌街口出發，沿南昌路、忠孝東路走到仁愛路口的行政大樓。

區公所表示，汐止警方活動當天實施交通管制，請民眾配合員警和義交指揮、管制及引導。大都會客運823路線和大南客運F902、F913、F915路線，會因遊行改道，取消部分停靠站位，請有搭公車需求民眾事先查詢改道資訊。