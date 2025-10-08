北市開議聚焦財劃法輝達 藍：綠續打柯案找藍白合破口

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議會開議，市長蔣萬安明天赴議會施政報告。圖／北市府提供
北市議會開議，市長蔣萬安明天赴議會施政報告。圖／北市府提供

北市議會今開議，市長蔣萬安明天、下周一赴議會施政報告。開議前藍綠白磨刀霍霍，除聚焦市政、新版財劃法、輝達進駐卡關等。藍營認為，明年選舉年，民進黨應會延續打柯文哲五大案，要從蔣萬安口中找出2026、2028藍白合作破口。

蔣萬安新會期施政報告書先前已送達各議員辦公室，今年北市府施政報告厚厚一本達391頁，新會期施政重點，藍綠白聚焦公館圓環、輝達、雙城論壇、財劃法等議題。

國民黨議員李明賢說，新會期財劃法攻防，等於中央明年財劃法補442億元，卻反手拗走北市560億元，包括捷運補助180億元、一般與計畫補助被扣210億元、明年度收支短促170億元。

民進黨議員顏若芳則說，市府提出的施政報告，不僅了無新意，更像是去年的報告改個日期就交差了事。市民最關心的重大議題，要不是草草帶過，就是略過不提，完全避重就輕。反映出蔣市府「只說不做、了無新意」的施政風格，令人非常失望。

顏說，其中市民最關心的三大議題，蔣市府施政報告卻像得「失憶症」，完全不敢向市民交代進度，包括財劃法爭議、輝達設廠、雙城論壇不是隻字未提，就是含糊帶過。另外，除部分施政績效下降未獲妥善書面說明外，還有一些內容是拿上次施政報告「換句話說」，如新法「公益揭弊者保護法」已上路，台北市作為首都理應有更積極作為，但市府113年與114年施政報告內容幾乎一模一樣。

國民黨議員詹為元則認為，施政政策都是延續、在既有政策疊加，他認為蔣萬安也有端出新的東西，包括這次輝達進駐，外界關注除北士科外，施政報告也有點出「松南營區」未來發展。

詹為元說，目前蔣市府已經將松南規畫為可能的新創基地，這就是台北市產業轉型的火車頭，連結北士科、松山機場、松山信義區域。這就是這次施政報告北市轉型亮點，目前還在前期規畫，應該會是蔣萬安第一任後半、第二任未來城市重要發展。

另外，本會期也將聚焦政治議題。詹說，民進黨應該還是會攻新壽T17、18及京華城案，儘管京華城案正在審理，但民進黨會繼續操作柯文哲五大案，原因是希望從蔣萬安口中，找出藍白合作的破口。

民眾黨議員陳宥丞表示，外界關注輝達進駐北士科，蔣萬安施政報告通篇只提到一次輝達，兩次黃仁勳，都是在講城市行銷和觀光，對設廠的進度和方向隻字未提。至於延期舉辦的雙城論壇，北市府也僅用34字交代結案，更沒有交代MOU執行進度。

至於市民關心的市政議題，陳認為，北市府對大巨蛋漏水改善隻字未提，營運績效評估開會內容也沒有公開透明，更遑論球迷、歌迷漏水換位權益也漠不關心，甚至解決高房價的蓋社宅，「潛力基地」只提三次，且對市長承諾和都發局的目標7000戶政見，沒有交代。

