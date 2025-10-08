非法日租套房 北市今年開罰逾2千萬

北市下半年大型活動接力開跑，包括有「台北白晝之夜」、「台北馬拉松」及「台北最High新年城－2026跨年活動」等多場大型演唱會，將吸引大量國內外旅客，為遏止非法日租套房，觀傳局加強稽查。經統計，今年至9月已對違規業者裁處277次，罰鍰2127萬元。

北市觀光傳播局長余祥指出，因應10月中秋與國慶等連續假期及各式大型演唱會及活動陸續登場帶來大批旅遊人潮，將持續加強查察力道，針對非法刊登廣告，將依法處以10萬元以上、150萬元以下罰鍰。對於非法經營日租套房，將面臨10萬元以上、200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

此外，在非法經營部分，觀傳局也提高怠金罰鍰，由原本20萬元提升至25萬元，若裁罰2次怠金仍未改善，將強力執行斷水斷電、封閉及強制拆除等措施，呼籲業者切勿以身試法。

北市觀光傳播局提醒，民眾及旅客務必慎選合法旅館，入住時查看旅館現場是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，另也可上「台灣旅宿網」找尋合法旅館。