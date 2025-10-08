人行道改造 北榮周邊更好走

北市大型醫院每天出現龐大車潮與人流，交通局近期透過「安心型計畫」盤點45間大型醫療院所，已完成榮總周邊的路型設施改善，預計年底完成所有院所周邊路型改善。北榮當地里長表示，經改善後確實能讓民眾遵循路線，提升行的安全。

鄰近北榮的台北市立農街二段的保一總隊，因大門前標線型人行道僅繪製一塊網格線，緊鄰汽機車道，許多民眾為圖方便或搶快，會直接穿越導致人車爭道。就連石牌路二段曾為大都會客運調度站側的人行道，也因停滿機車導致通行困難。

北市交通局為改善路型，將保一總隊側路段鋪設噴花人行道，並透過欄杆及路緣石做出實體阻隔，將既有的人行道延伸至路口，並提供行人兩段式穿越，同時畫設標線人行道，大幅增加步行空間，也透過街角外推縮小路口，讓車輛自然減速。此外，石牌路二段透過挖設機車彎，將機車停放區移出人行道，讓人行道更寬敞。

交通治理科長朱宸佐說，「安心型計畫」針對全台北市45間大型醫療院所，盤點行人動線做連貫，目前皆已完成清點及規畫，通常不同醫院會有3到5個更改項目，目前陸續由新工處等單位施作，預計年底45間醫院周邊設施都能完工。

東華里長袁大祥說，此次北榮路口設計車輛減速，另機車退出人行道，現在整體工程已完成8成，預計10月底會針對周遭機車停放計次收費，工程改變路型後，確實保障行人及病患行的安全。