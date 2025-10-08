聽新聞
捷運萬大中和線施工 防交通黑暗期

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
萬大中和線全長約9.5公里，是新北捷運七線建設中的重要路線之一，圖為捷運萬大中和線金城機廠。記者葉信菉／攝影
萬大中和線全長約9.5公里，是新北捷運七線建設中的重要路線之一，圖為捷運萬大中和線金城機廠。記者葉信菉／攝影

捷運萬大中和線進度達81.7%，現正進行建築裝修、軌道工程及機電系統等施工，新北市長侯友宜昨再度強調，工程力拚2026年底復舊完成並還路於民，目標2027年底完工，未來從新北市中和高中站到台北市中正紀念堂站，通勤只要14分鐘。民代認為，還路於民講了好多年，雙和交通夢魘仍看不到盡頭。

侯友宜昨在雙北捷運局人員陪同下視察金城機廠，北市捷運局簡報指出，萬大中和樹林線第一期工程從台北市中正區、萬華區及新北永和、中和及土城區，全長約9.5公里，有9座車站1座機廠，因受疫情、缺工缺料及營建物價上漲，總經費增加約106.23億元，目前進度達81.7%，預計2027年完工。

新北市長侯友宜（右）昨天視察捷運萬大中和線進度。記者葉信菉／攝影
新北市長侯友宜（右）昨天視察捷運萬大中和線進度。記者葉信菉／攝影

新北市捷運局長李政安表示，金城機廠內設莒光站，未來僅需1分鐘就能轉乘泰板輕軌F28站，機廠上方配合捷運開發案，有商場、停車場及住宅3000多戶，將帶動周邊整體發展，完工通車後市民從中和高中站到北市中正紀念堂站只需14分鐘。

雙和及土城歷經多年交通黑暗期，新北市議員張嘉玲說，交通黑暗期太久，圍籬占用道路面積大，汽機車常受阻，甚至圍籬架設因配合工程常忽左忽右，造成用路人危險，期盼趕緊將道路復舊，還給市民安全的行車空間。

新北市捷運局回應，目前各路段已開始進行道路復舊，預計明年復舊完成後盡速退縮圍籬，如LG06（中和站）景平路至連城路139巷路段，連城路北側已回填復舊，預計2026年6月底完成，LG08（中和高中站）預計2026年8月底復舊完成。由於道路復舊須最少4.5公尺深度結構回填及地下民生管線復舊等施工，為確保路面完工後不會有沉陷，因此耗時較久。

