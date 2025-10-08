捷運土城樹林線 2031年恐難完工

中央卡關影響新北、基隆2條捷運推進，其中，土城樹林線因經費增加，財務修正計畫送中央審議10幾個月未核定，施工已拖延，恐難在2031年如期完工。另，新北捷運局規畫興建八堵機廠與變電站，也因中央未核定捷運民生線綜合規畫，地點也遲無法定案。交通部表示，目前仍依照程序審核中，並無拖延。

捷運土城樹林線原由台北市政府主責，因多次流標拆分三區段標，目前土城地下段、樹林段都已動工。今年4月全線回歸新北市政府主責，土城高架段經多次流標後，日前決標確定有2家業者投標，將展開評選。

行政院在2018年核定土城樹林線總經費555.3億元，但因原物料、人力費用飆漲，北市2023年5月第1次提報修正計畫請中央審議，將經費調整為770.47億元，經6次提報，交通部2024年11月26日函報行政院，迄今11個月中央尚未核定。

交通部表示，民生汐止線台北段因尚有增設機廠方案、經費分擔、補充國產化及土開計畫等議題待釐清修正，新北市府9月26日修正後提送，正簽請鐵道局審查。

新北捷運局長李政安說，土城樹林線樹林段進度約8.97%，已動工部分不受影響，土城高架段在財務計畫尚未核定前，依行政程序仍可保留決標，待經費核定後動工。2031完工目標是否生變，李政安說，確實有影響，也盼中央聽見地方重大建設需求聲音，盡快讓土城樹林線全線開工。

「陳世凱該出來打球了。」新北市議員江怡臻指出，土城樹林線招標一波三折，關鍵在錢下不來，拜託中央盡快核定，地方已無法再等。市議員廖宜琨說，相關經費早該因應市場行情一次到位。

此外，新北捷運局規畫興建八堵機廠，可滿足基捷、新北捷運汐東線和台北捷運民生線營運調度需求，另為提供電力需求將興建變電站，在今年說明會中，變電站可能蓋在八中公園附近，恐要拆遷民宅惹民怨。

新北捷運局和基隆市政府交通處表示，因民生線綜合規畫尚未獲中央核定，八堵機廠或變電所預定地仍無法決定，未來將開說明會徵詢民意。變電所規模不大，且會優先利用台鐵用地及鄰近空地，不會拆遷私人住宅。