獨／T12背後地主揭密 7大地主其中一處還包括逾10名自然人

台北市政府、輝達、和新光人壽之間的三角僵局，到今天還無解，儘管今日的最新焦點放在北市府最新端出的T12用地，並且聲稱已經整合完畢，但據了解，T12土地有兩個問題，其中，據悉實際公頃數只有2公頃多，不見得符合輝達要求3公頃以上的需求，而比起這個，另一個更大的問題，在於北市府是否已成功完成地主的整合，以及土地徵收。

知情人士透露，T12的用地大部分由7位民間地主持有，其中一位民間地主（法人），實際上還包括了十幾位自然人地主，要整合這麼多人的意見，並非容易的事。

新壽在中秋節前發了一篇長達千字的聲明稿之後，中秋連假之後「消音」，業界人士認為，新壽許多的不動產物業的安檢、或是興建中建物的使用執照，只要是在台北市，都需要由市府來核發，這也使新壽在發言空間上，先天就大受限制，因此連日來的話話權重回到北市府。

針對內政部長劉世芳今天表達內政部的立場，其中特別提及土地是否移轉給輝達，可由北市府自行決定。新壽解讀，所謂可由北市府決定，其實也包括由新壽可直接移轉T17、T18給輝達，並不是只有北市府可移轉T12給輝達，但北市府卻一直堅持不同意前者，也令新壽深感無奈。

而對於外界流言、政壇人物抨擊新壽先前是因為沒錢，才放任北士科T17、18空地3年，業界人士指出，新壽的RBC是205%，即使二年前新壽RBC未達標，但一年保費收入約1800億至2000億元的新壽，仍能拿得出現金來蓋廠房。

一位知情人士則透露新壽原有的計畫，「甚至連建照都已取得」，已準備要動工興建。據透露，新壽在和輝達接觸之前，原本已有蓋五座廠的藍圖，面河2棟、後面3棟，樓高均在10層以上，當時了解新壽蓋廠規畫的企業集團，有好幾家國際大廠跑來接觸，其中有一家大廠甚至要租全棟，但之後因為輝達看中了T17、18，也使新壽先擱置原先的5棟廠房專案，專心和輝達協商，而處理此案的美國輝達總部，共有4位美國籍高層在處理全球設廠事務，先前親自來台，且中間的交涉協商，也全都由新壽和美國輝達總部對口。

據悉，當時輝達之所以要求自建，其中一大原因也是有政治考量，也會擔心類似晶華城案的蓋到一半使用執照卻不發的問題，因此最後決定全部自建，不委託新壽。

據了解內情的人士指出，輝達不會因為在北市設不了廠，就放棄在台灣設廠，因為輝達之所以想來台灣設置研發中心，「看重的是台灣的人才薪資水準沒有美國那麼高，或是配合程度都比美國來得強。」因此，即使先前輝達執行長黃仁勳最想要的是在台北市的T17、18，若此案告吹，未必就會離開台灣，而是移轉到其他縣市，尤其是高雄市先前曾很積極爭取，也許之後會有「敗部復活」的空間；此外，輝達自己也有其他的備案，但不會是由印度等地來替代台灣，因為兩地各有輝達在意的不同特質。

這場上演近兩周的連續劇，本周應該會出現決定性的轉折，對新壽而言，已經作好了「破局」的準備，即使最後無法和輝達談妥交易，但至少可以馬上投入興建廠房，因為現在的情況，是新壽動彈不得，但權利金仍要照付給北市府。

對新壽而言，倘若按照現行北市府所提出的40億解約金條件把地還北市府，一定會小股東告背信，首先，新壽當初就付了38億元權利金，再者剩下的2億連付這幾年的利息都不夠，更何況在新壽未違約的情況下把土地退給北市府，斷送未來50年的租金利益，被告背信的風險可想而知。

也有業界人士笑稱，輝達來台北市，台積電和聯發科應該會感受到很強大的人才競爭力，但現在若輝達不落腳台北市，跑到別的地方，對這兩家公司而言，可說「警報解除」，至於相鄰的仁寶，可能會很失望，「因為沒有輝達作鄰居了」。