神人共護、政教同行！雞籠城隍文化祭日巡登場 刑警抬轎宣導反詐騙

今(7)日是雙溪區長源里每月一次的銀髮共餐活動，現場氣氛溫馨熱鬧，不僅有熱心志工準備豐盛佳餚，讓長者們吃得開心、吃得飽，雙溪區長劉盈良、市議員林裔綺也特地到場與長者共餐，展現對銀髮族群的關懷與支持，此次長源里在眾人的努力下，也榮獲今年度環境五星認證肯定。

2025-10-07 18:41