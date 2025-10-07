快訊

公司誤發330倍薪水...他爽領522萬「秒辭職」 雇主提告敗訴

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

獨／「好小子」顏正國爆驟逝！恩師朱延平驚吐7字

聽新聞
0:00 / 0:00

板橋126里活動中心僅70間 山田摩衣要市府提改善期程

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員山田摩衣為板橋各里爭取活動中心。記者葉德正／攝影
新北市議員山田摩衣為板橋各里爭取活動中心。記者葉德正／攝影

板橋有高達126個里，活動中心僅70間，嚴重不足。新北市議員山田摩衣今天議會質詢指出，板橋是新北人口最多的行政區，民政局自己統計活動中心使用率長年超過九成，顯示市民需求極高，但板橋近一半的里沒有屬於自己的活動中心，顯示市府長期忽視板橋居民的公共空間需求。民政局長林耀長承諾，二周內提出完整的解決板橋活動中心分布不均興建規畫報告。

山田摩衣指出，全區70間活動中心中，有39間屬小型據點，僅能容納百人以下使用；大型活動中心31間，其中16間位於公園內，15間為獨立市民活動中心，整體而言板橋的活動中心分布，東區多，西區少，空間配置明顯失衡。

山田摩衣認為，江子翠至新埔一帶為板橋最精華的地區，除民眾的活動需求之外，更兼具防災避難的功能，但長期以來沒有足夠的市民活動中心可供使用，例如聯翠里、文化里、柏翠里、忠翠里、香雅里、宏翠里等地居民，長期缺乏社區活動空間，聯翠里更是早在多年前就提議利用民生路三段橋下空間設置銀髮俱樂部與活動中心，也辦過會勘，但至今無下文。

山田摩衣認為，市府長期忽視板橋的活動中心需求，導致整體規畫與重建進度皆嚴重落後，並舉例說明，位於松江街的江翠市民活動中心，去年6月因海砂屋都更案，決定拆除重建，但至今對於重建進度仍不明。

她要求市府檢討並盤點板橋所有公有地、公益回饋與都更案，明確規畫足夠的公共活動空間給板橋市民。

山田摩衣 新北

延伸閱讀

2025新北耶誕城「這天」開城確定！ 板橋夢幻點燈為期45天、10／23主題揭曉

板橋凱撒「南洋料理吃到飽」880元起！每週僅三天、延長到年底 暢吃「逾20道現做料理+自助吧」 敦親睦鄰「最高再享85折」

影／失業男凌晨板橋街頭點信號彈持菜刀砍前雇主 當場被逮

不必屈就換屋陷阱　新北板橋「耑芃」正三房切入真空帶

相關新聞

主題「變。CHANGE」 新北汐止夢想嘉年華10月11日踩街趣

2025夢想嘉年華就要在10/11日也就是這個星期六熱鬧登場，延續過去20多年的熱情與感動，今年以「變。CHANGE」為主題，將有大型花車與40個國內外藝術團體，沿著汐止區忠孝東路遊行，帶來最繽紛熱鬧的街頭盛典，今(7)日記者會在夢想社區舉行，當天包括汐止區長林慶豐及地主隊金龍里及湖光里長都著裝粉墨登場，現場森巴舞動，氣氛high翻天。

新北雙溪長源里共餐登場 榮獲五星環境認證獲紅榜表揚

今(7)日是雙溪區長源里每月一次的銀髮共餐活動，現場氣氛溫馨熱鬧，不僅有熱心志工準備豐盛佳餚，讓長者們吃得開心、吃得飽，雙溪區長劉盈良、市議員林裔綺也特地到場與長者共餐，展現對銀髮族群的關懷與支持，此次長源里在眾人的努力下，也榮獲今年度環境五星認證肯定。

接人行道地面破損難行 新北汐止大同路、保新街口要鋪平

汐止區大同路三段靠近保新街口，人行道銜接保新街的路面，長期以來凹凸不平，造成附近民眾下公車走路回家，在路口等過馬路時很不安全，所以新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，要求鋪平改善。

板橋126里活動中心僅70間 山田摩衣要市府提改善期程

板橋有高達126個里，活動中心僅70間，嚴重不足。新北市議員山田摩衣今天議會質詢指出，板橋是新北人口最多的行政區，民政局...

淡海二期開發牛步…民代批中央推國外、地方沒進度 籲加速醫療專區落實

淡海新市鎮第二期開發進度緩慢，引發地方關注。新北市議員陳偉杰今在議會質詢中批評，「總統賴清德推動淡海科學城作為政見之一，...

土城樹林線財務修正計畫中央還沒過 2031年完工恐生變

萬大中和樹林線第一期工程將在2027年通車，第二期土城樹林線原訂2031年完工，最後一塊拼圖土城高架段日前開標有2家業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。