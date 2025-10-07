板橋126里活動中心僅70間 山田摩衣要市府提改善期程

板橋有高達126個里，活動中心僅70間，嚴重不足。新北市議員山田摩衣今天議會質詢指出，板橋是新北人口最多的行政區，民政局自己統計活動中心使用率長年超過九成，顯示市民需求極高，但板橋近一半的里沒有屬於自己的活動中心，顯示市府長期忽視板橋居民的公共空間需求。民政局長林耀長承諾，二周內提出完整的解決板橋活動中心分布不均興建規畫報告。

山田摩衣指出，全區70間活動中心中，有39間屬小型據點，僅能容納百人以下使用；大型活動中心31間，其中16間位於公園內，15間為獨立市民活動中心，整體而言板橋的活動中心分布，東區多，西區少，空間配置明顯失衡。

山田摩衣認為，江子翠至新埔一帶為板橋最精華的地區，除民眾的活動需求之外，更兼具防災避難的功能，但長期以來沒有足夠的市民活動中心可供使用，例如聯翠里、文化里、柏翠里、忠翠里、香雅里、宏翠里等地居民，長期缺乏社區活動空間，聯翠里更是早在多年前就提議利用民生路三段橋下空間設置銀髮俱樂部與活動中心，也辦過會勘，但至今無下文。

山田摩衣認為，市府長期忽視板橋的活動中心需求，導致整體規畫與重建進度皆嚴重落後，並舉例說明，位於松江街的江翠市民活動中心，去年6月因海砂屋都更案，決定拆除重建，但至今對於重建進度仍不明。

她要求市府檢討並盤點板橋所有公有地、公益回饋與都更案，明確規畫足夠的公共活動空間給板橋市民。