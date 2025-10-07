主題「變。CHANGE」 新北汐止夢想嘉年華10月11日踩街趣

2025夢想嘉年華就要在10/11日也就是這個星期六熱鬧登場，延續過去20多年的熱情與感動，今年以「變。CHANGE」為主題，將有大型花車與40個國內外藝術團體，沿著汐止區忠孝東路遊行，帶來最繽紛熱鬧的街頭盛典，今(7)日記者會在夢想社區舉行，當天包括汐止區長林慶豐及地主隊金龍里及湖光里長都著裝粉墨登場，現場森巴舞動，氣氛high翻天。

汐止區長林慶豐表示，今年的夢想嘉年華很開心能夠再度與夢想社區合作，今年的主題是「變。CHANGE」，將率領公所主管組隊參與遊行，身穿由公所同仁特製融入六色彩虹服裝，宣導多元性別理念，非常高興今年有來世界各地、台灣等40個國內外藝術團隊一起來參加，在10/11下午3點到晚上，除了有踩街，還有遊行結束後，汐止區公所廣場將舉行盛大晚會，由臺灣在地與外國鼓隊聯合演出，感受森巴鼓聲帶來的震撼。現場更準備了豐富摸彩活動，55吋4K電視、IPAD、掃地機器人、拍立得、智慧手錶等大獎等你來拿！歡迎大家共襄盛舉，感受汐止的熱情與活力！

夢想社區文教基金會董事長蔡聰明提到，很開心最快樂的日子又要到了，這個日子就是大家到街上去遊行，展現快樂、展現汐止最重要的特色，不止是汐止，還吸引到全世界的隊伍一起來，大家一起共襄盛舉。

金龍里長陳美麗說，今年再度參加夢想嘉年華，從第一屆到今年23屆，絕對不缺席，因為這是很好的活動，尤其現在在汐止辦，對汐止商機會更好、更熱絡。

湖光里長杜金泉也說，世界最大嘉年華10/11即將登場，感謝夢想社區蔡董事長帶領這麼棒的團隊，今年也和志工團隊製作了要上街遊行的衣服，都是環保素材，亮麗登場，請大家當天一起來同樂狂歡。