接人行道地面破損難行 新北汐止大同路、保新街口要鋪平

汐止區大同路三段靠近保新街口，人行道銜接保新街的路面，長期以來凹凸不平，造成附近民眾下公車走路回家，在路口等過馬路時很不安全，所以新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，要求鋪平改善。

民眾說，每天都會下公車都會走這段路，到前方等紅綠燈再過馬路回家，但是走人行道接到路面後，地面很不平，還有高低落差，很容易跌倒，希望能夠協助改善，把路鋪平一點，比較好走。

保新里長吳明道表示，拜託張錦豪議員服務處辦理會勘，主要是因為里內摩天鎮社區都是在前方的亞太科技園區公車站下車，走到保新街口等紅綠燈過馬路回家，只是長久以來銜接人行道的地面都不平，以現況來看的話，先把地面刨鋪，把路鋪平，跟人行道的高低落差用柏油順平，讓里民走路等過馬路更安全，不然有時候晚上路口會比較暗，再加上地面凹凸不平，老人家等過馬路也危險。