新北雙溪長源里共餐登場 榮獲五星環境認證獲紅榜表揚

今(7)日是雙溪區長源里每月一次的銀髮共餐活動，現場氣氛溫馨熱鬧，不僅有熱心志工準備豐盛佳餚，讓長者們吃得開心、吃得飽，雙溪區長劉盈良、市議員林裔綺也特地到場與長者共餐，展現對銀髮族群的關懷與支持，此次長源里在眾人的努力下，也榮獲今年度環境五星認證肯定。

活動中，長源里獲得今年里環境認證競賽的五星級殊榮，區長劉盈良特別致贈紅榜並表示，長源里在里長及里民的共同努力下，無論是環境整潔還是社區營造都表現亮眼，這次能獲得五星級認證，是實至名歸，也感謝大家對社區的付出。

市議員林裔綺也說，看到大家齊聚一堂，共享美食、交流感情，真的非常感動。共餐活動不只是讓長輩吃得健康，更讓大家感受到被關懷的溫暖。未來也會持續支持這樣的活動，為銀髮族創造更友善的生活環境。

此次共餐活動除了提供營養美味的餐點，更是社區凝聚情感、增進交流的重要時刻。長者們紛紛表示感謝社區的用心，也期待下次的相聚。