新北第二總圖設計大改挨批 文化局：強調通透性

新北市府將在三重打造新北市第二總圖，不過新北市議員李倩萍指出，當初國際競圖設計與地方說明會提供給民眾的圖片差很大，新版波浪立面早年已大量出現，缺乏原創性與國際視野，難以凸顯「總圖」應有的高度。文化局長張䕒育回應，兩個版本都是以打開的書本為設計，第一版因柵欄設計缺乏通透性，才會參考國外改變，對於相關意見都會納入考量。

李倩萍說，第二總圖是要成為新北的重要地標，當初她在議會總質詢提出，沒多久市長就納入規畫，他認為，地下三層、地上八層的建物，原本要花30億元，但過了2年過去已經暴增到40億元，花這麼多錢，就要符合人民高度期待。

李倩萍說，當初競圖內容與民眾說明會根本長得不一樣，新版圖書館設計形態與部份住宅建物外觀相似，缺少設計創意，更與城市地標的方向相去甚遠，不要讓圖書館缺乏原創性，淪為沒時代感建物。

張䕒育說，兩個版本都是以打開的書本為設計理念，第一版因為格柵設計，通透開放性不足，第二版才會參考國外案例，把光線留給民眾。

李倩萍認為相關設計應該傾聽地方意見，張䕒育說，相關意見都會納入參考，未來還有工作坊提供更多管道給民眾提供意見。