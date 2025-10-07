快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

新北第二總圖設計大改挨批 文化局：強調通透性

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員李倩萍今天質詢新北第二總圖設計議題。記者葉德正／攝影
新北市議員李倩萍今天質詢新北第二總圖設計議題。記者葉德正／攝影

新北市府將在三重打造新北市第二總圖，不過新北市議員李倩萍指出，當初國際競圖設計與地方說明會提供給民眾的圖片差很大，新版波浪立面早年已大量出現，缺乏原創性與國際視野，難以凸顯「總圖」應有的高度。文化局長張䕒育回應，兩個版本都是以打開的書本為設計，第一版因柵欄設計缺乏通透性，才會參考國外改變，對於相關意見都會納入考量。

李倩萍說，第二總圖是要成為新北的重要地標，當初她在議會總質詢提出，沒多久市長就納入規畫，他認為，地下三層、地上八層的建物，原本要花30億元，但過了2年過去已經暴增到40億元，花這麼多錢，就要符合人民高度期待。

李倩萍說，當初競圖內容與民眾說明會根本長得不一樣，新版圖書館設計形態與部份住宅建物外觀相似，缺少設計創意，更與城市地標的方向相去甚遠，不要讓圖書館缺乏原創性，淪為沒時代感建物。

張䕒育說，兩個版本都是以打開的書本為設計理念，第一版因為格柵設計，通透開放性不足，第二版才會參考國外案例，把光線留給民眾。

李倩萍認為相關設計應該傾聽地方意見，張䕒育說，相關意見都會納入參考，未來還有工作坊提供更多管道給民眾提供意見。

新北市第二總圖第一版設計圖。記者葉德正／翻攝
新北市第二總圖第一版設計圖。記者葉德正／翻攝
新北市第二總圖第二版設計圖。記者葉德正／翻攝
新北市第二總圖第二版設計圖。記者葉德正／翻攝

新北 圖書館

延伸閱讀

新北中和公車轉彎未停讓婦人雙腿骨折 客運業也遭罰9萬

民代稱基層怨警車警笛聲變小 新北警局長方仰寧：符合規範

國慶連假訂房熱！馬祖奪冠 宜蘭新北緊追

世界心理健康日 新北圖書館陪親子做情緒偵探

相關新聞

淡海二期開發牛步…民代批中央推國外、地方沒進度 籲加速醫療專區落實

淡海新市鎮第二期開發進度緩慢，引發地方關注。新北市議員陳偉杰今在議會質詢中批評，「總統賴清德推動淡海科學城作為政見之一，...

土城樹林線財務修正計畫中央還沒過 2031年完工恐生變

萬大中和樹林線第一期工程將在2027年通車，第二期土城樹林線原訂2031年完工，最後一塊拼圖土城高架段日前開標有2家業者...

馬路要怎麼過... 榮總路型改造 交通局：北市45醫療院所年底陸續改善

台北榮民總醫院每天都有許多患者、家屬等人員進出，周邊自然也會有不少汽機車。交通局近期透過「安心型計畫」盤點45間大型醫療...

道路圍籬再忍耐一下 捷運萬大中和線拚2027年完工全線僅需14分鐘

新北市捷運往「七線齊發」推進，萬大中和線目前進度已達81.7%，正進行建築裝修、軌道工程及機電系統等施工，新北市長侯友宜...

世界心理健康日 新北圖書館陪親子做情緒偵探

10月10日除了是雙十國慶，也是「世界心理健康日」。新北市立圖書館蘆洲永平分館響應國際精神健康倡議，自10月起推出一系列...

影／視察萬大中和線 侯友宜：軌道建設讓新北轉型

新北市長侯友宜上午視察捷運萬大中和線進度，他表示在城市的發展中，軌道建設讓新北市改造成一個國際大都市，這條捷運施工除了謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。