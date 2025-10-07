淡海二期開發牛步…民代批中央推國外、地方沒進度 籲加速醫療專區落實

淡海新市鎮第二期開發進度緩慢，引發地方關注。新北市議員陳偉杰今在議會質詢中批評，「總統賴清德推動淡海科學城作為政見之一，但地方進度卻牛步不前」，強調新北市應展現積極態度，加快都市計畫與醫療專區的推動腳步，讓地方發展與中央政策同步接軌。

陳偉杰指出，近來中央多次強調以科學園區的經驗輸出國際，推動「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的產業策略，甚至在美國以「類科學園區」模式建立產業聚落，但淡海科學城卻仍停留在規畫階段。「總統的國際政見可以落地，美國都有類科學園區，為什麼淡海這個總統在國內的政見卻毫無下落？」他質疑市府在與中央的協調上太過被動，呼籲應主動積極爭取資源。

對此，城鄉局長黃國峰回應，內政部國土署已於9月30日召開「都市計畫公開展覽前座談會」，目前正彙整地方意見，預計明年進行公展。黃國峰表示，淡海科學城的規畫已納入整體開發案中，未來開發完成後的土地將專案讓售給國科會及經濟部，相關細節仍在洽談。

陳偉杰進一步追問國科會與經濟部目前進度，黃國峰坦言「尚未接獲最新訊息」，相關作業仍由國土署主導。經發局長盛筱蓉也指出，中央尚未提供新指示，但市府已主動將AI與資通訊產業需求送交中央，並爭取市場及基礎設施用地，以利未來產業聚落發展。

副市長陳純敬則表示，淡海二期屬中央主管的特別行政區，主責單位為國土管理署，但市府將持續與中央保持密切溝通，「第二期以產業為主的方向已確定，市府會積極配合推動。」

在地居民最關心的醫療專區進度方面，陳偉杰指出，北海岸長期醫療資源不足，居民期待大型醫院進駐淡海二期，但目前僅見「醫療區」劃設，缺乏床位數量與醫療量能的具體規畫。他呼籲市府應明確說明卡關原因，是醫護人力不足還是經費問題，並建議可評估以新增加的統籌分配款補足經費缺口。

衛生局長陳潤秋則回應，市府已向內政部國土署爭取在淡海二期開發區內設置醫療專區，國土署也同意相關規畫。她指出，未來將依據「每萬人35床」的原則進行設置，不會超過50床。不過，目前健保署對於新設醫院仍有嚴格規範，特別是在經費核定與健保特約上，若核撥金額不足，恐導致醫院營運困難。陳潤秋說，醫療資源的配置涉及中央權責，地方政府雖持續爭取，但健保制度仍是推動新院設立的最大變數。

陳偉杰最後強調，淡海二期不只是地方建設，更是區域均衡與國家產業佈局的重要一環，呼籲市府團隊把握中央政策契機，主動爭取資源、整合跨局處規畫，「讓淡海真正成為兼具科技產業與宜居生活的科學城，而不是只停留在圖紙上的願景。」