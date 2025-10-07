北市大湖、玉泉公園游泳池13日起停業 即日起公告退費

台北市體育局今天表示，大湖公園游泳池和玉泉公園游泳池兩場館，13日起結束營業，今天起公告退費資訊，停業當天起由體育局接管，預計11月上旬重新開放。

針對北市大湖公園游泳池和玉泉公園游泳池兩場館，將於13日起結束營業，體育局發布新聞說明，獲知情況後，2日已會同法務局、勞動局與營運單位進行履約管理諮詢，停止營運當天起將由體育局接管。

體育局說，目前這2座場館的收費都是單次使用為主，沒有收取年繳入會費，只有部分提供10月票卡的服務與課程，將在閉館後無法使用，已請營運單位7日起在現場公告退費資訊，設置專人受理退費申請，並提醒民眾妥善保管收據、繳款證明，以利查驗與退款。

如果民眾仍有疑義，體育局說，可至行政院消費者保護會線上申訴系統，或到市府1樓消費者服務中心填寫文件進行申訴與調解。

另外，體育局說，已要求營運廠商如實支付員工工資，並協請勞動局進行了解，如果有工資積欠事實，將協助提供如何申請工資墊償基金給付流程資訊，以保障勞工權益。