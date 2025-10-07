台北勞工影展25日起放映跨國影片 開放免費索票

台北市勞動局今天表示，2025台北勞工影展25日起在松山文創誠品電影院播放，共有16部國內外影片，其中有8部入圍北市勞動金像獎，8日起可上KKTIX平台免費索票。

台北市勞動局今天舉辦「台北勞工影展開跑 16部勞動議題電影強勢登場」記者會，宣布多達16部國內外勞動議題影片，將自25日起至31日放映，並提醒民眾動作要快，因為根據過去經驗，免費索票很快就會被取光。

勞動局說，其中8部國外的專題電影，包含揭露第一線人力不足、醫護人員壓力與崩解實況的「失控夜班」，影展代言人、演員曾珮瑜也強力推薦，她說，影片拍攝非常寫實，類似紀錄片，此外她也建議民眾可觀看「誘見巴黎最後探戈」。

另外還有描寫聽障者掙扎與勇氣的「看我今天怎麼說」、從殯葬業切入家庭與信仰的香港作品「破地獄」、以血淚控訴日本媒體產業對性侵包庇與沈默的「黑箱日記」、探討人工智慧改寫勞動價值的「AI時代」，以及記錄優人神鼓職人精神的「非想非非想」，還有「宮崎駿的奇幻世界」。

同時還有8部入圍台北市勞動局舉辦的第19屆勞動金像獎影片，包含「午夜放映」、「未曾遠去」、「計程車內，計程車外」、「飛機飛過的時候」、「新春農場」、「極樂世界3—好好工作・工作好好」、「歡迎來到北車大客廳」及「鑑往織來」，記錄貫穿文化、身分、性別等議題下勞工議題。

台北市勞動局副局長江明志說，紀錄片透過人、事說話傳遞真實，希望更多人關注，這8部入圍影片，25日將舉辦頒獎典禮揭曉獲獎影片。

第19屆勞動金像獎評審鄭怡雯說，能舉辦到今年很不容易，她期許勞動議題影片能拓展閱聽人對此議題的視角，並有新的詮釋，呈現勞工跟社會的關係。