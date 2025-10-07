快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

台北勞工影展25日起放映跨國影片 開放免費索票

中央社／ 台北7日電

北市勞動局今天表示，2025台北勞工影展25日起在松山文創誠品電影院播放，共有16部國內外影片，其中有8部入圍北市勞動金像獎，8日起可上KKTIX平台免費索票。

台北市勞動局今天舉辦「台北勞工影展開跑 16部勞動議題電影強勢登場」記者會，宣布多達16部國內外勞動議題影片，將自25日起至31日放映，並提醒民眾動作要快，因為根據過去經驗，免費索票很快就會被取光。

勞動局說，其中8部國外的專題電影，包含揭露第一線人力不足、醫護人員壓力與崩解實況的「失控夜班」，影展代言人、演員曾珮瑜也強力推薦，她說，影片拍攝非常寫實，類似紀錄片，此外她也建議民眾可觀看「誘見巴黎最後探戈」。

另外還有描寫聽障者掙扎與勇氣的「看我今天怎麼說」、從殯葬業切入家庭與信仰的香港作品「破地獄」、以血淚控訴日本媒體產業對性侵包庇與沈默的「黑箱日記」、探討人工智慧改寫勞動價值的「AI時代」，以及記錄優人神鼓職人精神的「非想非非想」，還有「宮崎駿的奇幻世界」。

同時還有8部入圍台北市勞動局舉辦的第19屆勞動金像獎影片，包含「午夜放映」、「未曾遠去」、「計程車內，計程車外」、「飛機飛過的時候」、「新春農場」、「極樂世界3—好好工作・工作好好」、「歡迎來到北車大客廳」及「鑑往織來」，記錄貫穿文化、身分、性別等議題下勞工議題。

台北市勞動局副局長江明志說，紀錄片透過人、事說話傳遞真實，希望更多人關注，這8部入圍影片，25日將舉辦頒獎典禮揭曉獲獎影片。

第19屆勞動金像獎評審鄭怡雯說，能舉辦到今年很不容易，她期許勞動議題影片能拓展閱聽人對此議題的視角，並有新的詮釋，呈現勞工跟社會的關係。

影片 北市 電影院

延伸閱讀

曾珮瑜爆演藝圈潛規則！年齡歧視、容貌焦慮「審美暴力太逼人」

全真瑜珈倒閉有徵兆 許淑華：北市5月接獲欠薪檢舉只罰2萬

2025金馬影展十大經典重現：《斷背山》20年李安約你聊聊舊愛新事

全真瑜珈消費爭議破7百件…法務局：會費2億先信託 避免挪用

相關新聞

淡海二期開發牛步…民代批中央推國外、地方沒進度 籲加速醫療專區落實

淡海新市鎮第二期開發進度緩慢，引發地方關注。新北市議員陳偉杰今在議會質詢中批評，「總統賴清德推動淡海科學城作為政見之一，...

土城樹林線財務修正計畫中央還沒過 2031年完工恐生變

萬大中和樹林線第一期工程將在2027年通車，第二期土城樹林線原訂2031年完工，最後一塊拼圖土城高架段日前開標有2家業者...

馬路要怎麼過... 榮總路型改造 交通局：北市45醫療院所年底陸續改善

台北榮民總醫院每天都有許多患者、家屬等人員進出，周邊自然也會有不少汽機車。交通局近期透過「安心型計畫」盤點45間大型醫療...

道路圍籬再忍耐一下 捷運萬大中和線拚2027年完工全線僅需14分鐘

新北市捷運往「七線齊發」推進，萬大中和線目前進度已達81.7%，正進行建築裝修、軌道工程及機電系統等施工，新北市長侯友宜...

世界心理健康日 新北圖書館陪親子做情緒偵探

10月10日除了是雙十國慶，也是「世界心理健康日」。新北市立圖書館蘆洲永平分館響應國際精神健康倡議，自10月起推出一系列...

影／視察萬大中和線 侯友宜：軌道建設讓新北轉型

新北市長侯友宜上午視察捷運萬大中和線進度，他表示在城市的發展中，軌道建設讓新北市改造成一個國際大都市，這條捷運施工除了謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。