涉北投農會理事長賄選遭起訴！陳重文：孝心陪同父親拜訪 純屬冤枉

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

國民黨台北市議員陳重文與父親陳思宗，被控為了爭北投農會理事長一位，在去年選舉前帶著威士忌禮盒拜訪準理事候選人，製造出同額競選讓陳父當選。今士林地檢署偵結，依違反農會法起訴兩人。陳重文今發聲明強調，僅是孝心陪同父親拜訪，此為地方派系挾怨檢舉，純屬冤枉。

陳重文在聲明中指，本案起訴書所指涉案時間為民國113年12月31日，當日適逢年終之日，家父當時僅拜訪老友辭歲順道問候，而他基於孝道與人倫之常始陪同父親一道前往訪友，其中並無任何不法。

他說，依起訴書所載，家父當時拜訪者僅為鄭、詹、何、吳姓等四位好友，其中有三位當時的身分並非農會理事。而北投農會是在隔年、114年1月才會進行「會員代表」選舉，2月下旬以後始由會員代表選出理事，同年3 月才由各理事再選出理事長。

陳重文強調，四位好友當中的三人僅為農會會員代表，不僅家父當時尚未決定參選理事，也不知四人是否要參選下屆理事。

他說，檢察官起訴書第12頁竟以114年2月25日會員代表大會所選出的「北投農會第15屆理事當選人簡歷」，家父於113年12月31日會員代表尚未登記之時，即能「選前預測理事當選名單」，顯見時空倒置，不知所云。

他說，北投農會所屬會員均為當地純樸農民，而家父服務北投農會有多年，向來北投農會的歷年選舉均無不法情事。這次據聞是地方派系的挾怨檢舉，致有本件紛爭與誤會。他出於孝心陪同拜訪，竟被檢方誤認，純屬冤枉。

陳重文說，身為民意代表，知道公平選舉重要性，且有關北投農會114年3月7日理事會選出理事長為「同額競選」，早經北投農會於114年5月間向各媒體披露；與檢察官起訴書稱「北投農會此次理事長選舉並非同額競選」顯有誤會。

他說，檢察官既已起訴，相信本案將來經司法公正審判後，終將還給家父及他的清白。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳重文今年5月底被送往士檢複訊時，稱「農會案與我無直接關聯，會好好向檢察官說明清楚」。記者李隆揆／攝影

