民代稱基層怨警車警笛聲變小 新北警局長方仰寧：符合規範

民眾黨新北市議員陳世軒今天質詢表示，警車近來汰舊換新後，新式警笛聲明顯變小，影響員警出勤安全；新北警局長方仰寧表示，符合警政署規範，並承諾在規範內採購最大功率。

陳世軒在新北市議會業務質詢時指出，近期接連有基層員警反映，新式警報器聲音太小，民眾在車內難以聽見鳴笛聲，執勤時差點就跟警車發生碰撞。他實地錄製新舊式警笛聲音做比對，舊式警笛約110分貝，新式僅96分貝，音量相差14分貝。

陳世軒表示，音量相差14分貝，以人耳實際感受，聲音就小了一半多，再加上現在車子隔音越來越好，如果在車內開冷氣、放音樂，警笛聲易被掩蓋，也影響員警出勤安全。

他表示，已有基層警局自行加大警笛孔徑以增強音量，但效果仍有限。他要求警局儘速全面改善、採購流程需納入第一線員警意見。

方仰寧答詢表示，採購上符合警政署規範，但他承諾在規範內，採購最大功率。