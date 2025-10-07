土城樹林線財務修正計畫中央還沒過 2031年完工恐生變

萬大中和樹林線第一期工程將在2027年通車，第二期土城樹林線原訂2031年完工，最後一塊拼圖土城高架段日前開標有2家業者投標，新北市府將評選。由於全線經費從555.3億元暴增至770.47億元，地方提報財務修正計畫，行政院審了11個月還未核定，恐導致即便評選出最佳廠商，只能先保留決標無法動工，2031年完工目標恐生變。

新北市捷運局回應，核定修正計畫速度會直接影響工程進度「晚一天核定會導致晚一天開工」，雖已受到影響，仍會全力趕工，也盼中央聽見地方重大建設需求聲音，盡快讓土城樹林線順利全線開工、盡早完工。

土城樹林線原由台北市政府主責，當初因多次流標，拆分三區段標，分別為CQ880A(土城地下段)、CQ880B(土城高架段)及CQ890(樹林段)，目前土城地下段、樹林段都已動工。今年4月全線回歸新北市政府主責，土城高架段經過多次流標後，日前決標確定有2家業者投標，即將展開評選。

土城樹林線行政院在2018年核定總經費555.3億元，不過因原物料、人工費用飆漲，台北市2023年5月第1次提報修正計畫請中央審議，將經費調整為770.47億元，經6次提報交通部，交通部2024年11月26日函報行政院，但迄今11個月，中央尚未核定修正計畫。

新北捷運局表示，先前交通部回復意見，主要是針對經費調整原因，因綜規核定後迄今已經過7年，物價逐年高漲，國內營建市場環境受新冠肺炎疫情及烏俄戰爭影響，導致缺工、缺料及營建成本大幅上漲，且公告土地現值調幅及土地市價逐年上升，已超過財務計畫估算。

捷運局長李政安說，土城樹林線目前已動工的部分不受影響，不過因土城高架段在財務計畫尚未核定前，會以保留決標方式進行。

被問到2031完工目標是否生變，李政安強調，確實有影響，不過會全力追趕，努力朝2031完工目標前進。

新北捷運局指出，土城樹林線樹林段2022年11月11日開工，目前進度約8.97%；土城地下段2024年3月1日開工，目前進度約2.25%。

「陳世凱該出來打球了」新北市議員江怡臻指出，土城樹林線路線招標一波三折，市府透過提前作業，保留決標等方式縮短流程，但關鍵在錢下不來，拜託中央該核定的財務修正計畫就要盡快，地方已經無法再等。

新北市議員廖宜琨則說，土城樹林線早期已多次流標，才拆分三個標，後來又有多次調整，他認為，相關經費早該因應市場行情一次到位，才不會拖這麼久，他認為，中央、地方都不該互推，現在最重要目標就是要趕快全線完工通車，符合民眾期待。