快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

聽新聞
0:00 / 0:00

土城樹林線財務修正計畫中央還沒過 2031年完工恐生變

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
土城樹林線樹林段目前正在興建中。記者葉德正／攝影
土城樹林線樹林段目前正在興建中。記者葉德正／攝影

萬大中和樹林線第一期工程將在2027年通車，第二期土城樹林線原訂2031年完工，最後一塊拼圖土城高架段日前開標有2家業者投標，新北市府將評選。由於全線經費從555.3億元暴增至770.47億元，地方提報財務修正計畫，行政院審了11個月還未核定，恐導致即便評選出最佳廠商，只能先保留決標無法動工，2031年完工目標恐生變。

新北市捷運局回應，核定修正計畫速度會直接影響工程進度「晚一天核定會導致晚一天開工」，雖已受到影響，仍會全力趕工，也盼中央聽見地方重大建設需求聲音，盡快讓土城樹林線順利全線開工、盡早完工。

土城樹林線原由台北市政府主責，當初因多次流標，拆分三區段標，分別為CQ880A(土城地下段)、CQ880B(土城高架段)及CQ890(樹林段)，目前土城地下段、樹林段都已動工。今年4月全線回歸新北市政府主責，土城高架段經過多次流標後，日前決標確定有2家業者投標，即將展開評選。

土城樹林線行政院在2018年核定總經費555.3億元，不過因原物料、人工費用飆漲，台北市2023年5月第1次提報修正計畫請中央審議，將經費調整為770.47億元，經6次提報交通部，交通部2024年11月26日函報行政院，但迄今11個月，中央尚未核定修正計畫。

新北捷運局表示，先前交通部回復意見，主要是針對經費調整原因，因綜規核定後迄今已經過7年，物價逐年高漲，國內營建市場環境受新冠肺炎疫情及烏俄戰爭影響，導致缺工、缺料及營建成本大幅上漲，且公告土地現值調幅及土地市價逐年上升，已超過財務計畫估算。

捷運局長李政安說，土城樹林線目前已動工的部分不受影響，不過因土城高架段在財務計畫尚未核定前，會以保留決標方式進行。

被問到2031完工目標是否生變，李政安強調，確實有影響，不過會全力追趕，努力朝2031完工目標前進。

新北捷運局指出，土城樹林線樹林段2022年11月11日開工，目前進度約8.97%；土城地下段2024年3月1日開工，目前進度約2.25%。

「陳世凱該出來打球了」新北市議員江怡臻指出，土城樹林線路線招標一波三折，市府透過提前作業，保留決標等方式縮短流程，但關鍵在錢下不來，拜託中央該核定的財務修正計畫就要盡快，地方已經無法再等。

新北市議員廖宜琨則說，土城樹林線早期已多次流標，才拆分三個標，後來又有多次調整，他認為，相關經費早該因應市場行情一次到位，才不會拖這麼久，他認為，中央、地方都不該互推，現在最重要目標就是要趕快全線完工通車，符合民眾期待。

土城 新北捷運 萬大線

延伸閱讀

道路圍籬再忍耐一下 捷運萬大中和線拚2027年完工全線僅需14分鐘

新北大巨蛋效應淡海輕軌改中運量？侯友宜：列考慮方向

民代憂捷運土城樹林線預算遭砍 新北：盼中央速核定

新北捷運土城樹林線高架段2廠商投標 估11月評選

相關新聞

土城樹林線財務修正計畫中央還沒過 2031年完工恐生變

萬大中和樹林線第一期工程將在2027年通車，第二期土城樹林線原訂2031年完工，最後一塊拼圖土城高架段日前開標有2家業者...

馬路要怎麼過... 榮總路型改造 交通局：北市45醫療院所年底陸續改善

台北榮民總醫院每天都有許多患者、家屬等人員進出，周邊自然也會有不少汽機車。交通局近期透過「安心型計畫」盤點45間大型醫療...

道路圍籬再忍耐一下 捷運萬大中和線拚2027年完工全線僅需14分鐘

新北市捷運往「七線齊發」推進，萬大中和線目前進度已達81.7%，正進行建築裝修、軌道工程及機電系統等施工，新北市長侯友宜...

世界心理健康日 新北圖書館陪親子做情緒偵探

10月10日除了是雙十國慶，也是「世界心理健康日」。新北市立圖書館蘆洲永平分館響應國際精神健康倡議，自10月起推出一系列...

影／視察萬大中和線 侯友宜：軌道建設讓新北轉型

新北市長侯友宜上午視察捷運萬大中和線進度，他表示在城市的發展中，軌道建設讓新北市改造成一個國際大都市，這條捷運施工除了謝...

實驗室小英雄守護科研品質 新北動保處稽查動物福祉

實驗動物雖無法言語，卻是科學研究背後默默付出的無名英雄。新北市動保處今表示，已啟動實驗動物福祉稽查作業，預計11月前完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。