週刊爆兜售狗仔照片 張斯綱、侯漢廷回應說明

週刊報導，民眾黨立委黃國昌成立狗仔集團跟監政敵，並兜售跟監照片，部分民代曾購買。台北市議員張斯綱和侯漢廷今天對此分別說，揭弊內容屬實、民代獲情資爆料本就多元管道。

鏡週刊今天報導，黃國昌成立以「公益揭弊暨吹哨者保護協會」為名的狗仔集團，雖聲稱相關資料都無償提供，但卻透過前中央社記者謝幸恩與國民黨立委王鴻薇的張姓助理在外兜售跟監照片，為「假揭弊，真斂財」。

內容還提到，國民黨市議員張斯綱及新黨市議員侯漢廷等人，也都是謝幸恩透過張姓助理轉賣照片、影片的客戶。

對此，張斯綱透過媒體群組聲明，自己揭弊內容屬實，沒有變造、栽贓情事，這部分沒有疑義；此案爆出看起來是內部矛盾，他就不評論。

隨後，侯漢廷也對外聲明說，他不認識也未曾聯繫過謝姓記者，更與黃國昌沒有任何私下聯繫方式。

侯漢廷說，民代獲得情資爆料，本就多元管道，對於弊案內容查核均需要付費委託專業鑑定、法律諮詢；意圖利用他對藍白進行政治鬥爭，大可不必。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會辦的任何案子，給媒體的資料，從沒收受任何一塊錢；王鴻薇也否認說，沒參加吹哨者協會運作，或與黃國昌有實體聯繫。