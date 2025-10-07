快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

搭乘全線僅需14分鐘 捷運萬大中和線拚2027完工

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

新北市捷運施工「七線齊發」推進中，其中萬大中和線目前計畫進度累計至2025年9月底已達81.7%，正全力進行建築裝修、水電環控、軌道工程及機電系統等施工作業，新北市長侯友宜7日前往金城機廠的主維修廠，關心裝修進度及列車測試情形，也強調在兼顧品質、進度與安全的前提下，全力朝2027年底完工目標邁進，未來從新北市中和高中站到臺北市中正紀念堂站，通勤時間只需要14分鐘。

新北市長侯友宜說明，萬大中和線全長約9.5公里，共設置9座地下車站及1座機廠，是新北捷運七線齊發中的一條，目前進度達81.7%，全線18條隧道都已經鑽掘完成，車站及機廠結構已大致完工，臺北市段CQ840、CQ842及CQ850A、新北市段CQ850、Q860、CQ861及CQ870各標現正積極辦理車站建築裝修、水電環控、軌道工程及機電系統等施工作業，周邊道路復舊作業也同步進行，預計2026年底復舊完成還路於民，全力朝2027年底實質完工目標邁進。

市長侯友宜表示，金城機廠坐落於板橋、中和、土城交界處，具備儲車、維修、測試、保養、調度等全方位功能之五級機廠，總面積11.82公頃，地下一層作為捷運開發商場停車場，地下二層儲車廠共可停駐36輛列車，提供捷運萬大中和線19輛及土城樹林線16輛列車足夠的停放空間；廠內另設有維修工廠、牽引動力變電站、土木軌道維修廠、管理中心及主變電站等，列車可經過扇形區進入維修工廠進行維修，可滿足列車、設備及軌道維修車之維修需求。

侯友宜說明，萬大中和線首列車去(2024)年10月從巴西運抵臺灣後，已在金城機廠完成各項靜態測試，今年8月開始在測試軌進行號誌測試，接續執行行控中心與列車間通訊功能測試，另外，今年底6輛列車將運抵機廠。

新北市捷運局長李政安說明，萬大中和線金城機廠內更設置莒光站，未來還能轉乘泰板輕軌F28站距離約120公尺，僅需1分鐘即可便利轉乘，另外，金城機廠上方配合捷運開發案興建約9棟複合式大樓，包含商場、停車場、住宅3,000多戶，將引進人口帶動周邊整體發展，萬大中和線完工通車後，市民從中和高中站到臺北市中正紀念堂站，通勤時間只需14分鐘，帶來更便捷舒適的大眾運輸新選擇。

捷運 侯友宜

延伸閱讀

道路圍籬再忍耐一下 捷運萬大中和線拚2027年完工全線僅需14分鐘

影／視察萬大中和線 侯友宜：軌道建設讓新北轉型

侯友宜力挺郝龍斌選黨主席「台灣一定要走公道之路」

新北大巨蛋效應淡海輕軌改中運量？侯友宜：列考慮方向

相關新聞

2026民進黨誰戰蔣萬安？楊蕙如點名這2人千萬不要

民進黨2026選對會預計7日再開會，盤點各縣市潛在人選，北市長人選傳出前秘書長林右昌是黑馬。對於2026誰戰蔣萬安？卡神...

馬路要怎麼過... 榮總路型改造 交通局：北市45醫療院所年底陸續改善

台北榮民總醫院每天都有許多患者、家屬等人員進出，周邊自然也會有不少汽機車。交通局近期透過「安心型計畫」盤點45間大型醫療...

道路圍籬再忍耐一下 捷運萬大中和線拚2027年完工全線僅需14分鐘

新北市捷運往「七線齊發」推進，萬大中和線目前進度已達81.7%，正進行建築裝修、軌道工程及機電系統等施工，新北市長侯友宜...

世界心理健康日 新北圖書館陪親子做情緒偵探

10月10日除了是雙十國慶，也是「世界心理健康日」。新北市立圖書館蘆洲永平分館響應國際精神健康倡議，自10月起推出一系列...

影／視察萬大中和線 侯友宜：軌道建設讓新北轉型

新北市長侯友宜上午視察捷運萬大中和線進度，他表示在城市的發展中，軌道建設讓新北市改造成一個國際大都市，這條捷運施工除了謝...

實驗室小英雄守護科研品質 新北動保處稽查動物福祉

實驗動物雖無法言語，卻是科學研究背後默默付出的無名英雄。新北市動保處今表示，已啟動實驗動物福祉稽查作業，預計11月前完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。