搭乘全線僅需14分鐘 捷運萬大中和線拚2027完工

新北市捷運施工「七線齊發」推進中，其中萬大中和線目前計畫進度累計至2025年9月底已達81.7%，正全力進行建築裝修、水電環控、軌道工程及機電系統等施工作業，新北市長侯友宜7日前往金城機廠的主維修廠，關心裝修進度及列車測試情形，也強調在兼顧品質、進度與安全的前提下，全力朝2027年底完工目標邁進，未來從新北市中和高中站到臺北市中正紀念堂站，通勤時間只需要14分鐘。

新北市長侯友宜說明，萬大中和線全長約9.5公里，共設置9座地下車站及1座機廠，是新北捷運七線齊發中的一條，目前進度達81.7%，全線18條隧道都已經鑽掘完成，車站及機廠結構已大致完工，臺北市段CQ840、CQ842及CQ850A、新北市段CQ850、Q860、CQ861及CQ870各標現正積極辦理車站建築裝修、水電環控、軌道工程及機電系統等施工作業，周邊道路復舊作業也同步進行，預計2026年底復舊完成還路於民，全力朝2027年底實質完工目標邁進。

市長侯友宜表示，金城機廠坐落於板橋、中和、土城交界處，具備儲車、維修、測試、保養、調度等全方位功能之五級機廠，總面積11.82公頃，地下一層作為捷運開發商場停車場，地下二層儲車廠共可停駐36輛列車，提供捷運萬大中和線19輛及土城樹林線16輛列車足夠的停放空間；廠內另設有維修工廠、牽引動力變電站、土木軌道維修廠、管理中心及主變電站等，列車可經過扇形區進入維修工廠進行維修，可滿足列車、設備及軌道維修車之維修需求。

侯友宜說明，萬大中和線首列車去(2024)年10月從巴西運抵臺灣後，已在金城機廠完成各項靜態測試，今年8月開始在測試軌進行號誌測試，接續執行行控中心與列車間通訊功能測試，另外，今年底6輛列車將運抵機廠。

新北市捷運局長李政安說明，萬大中和線金城機廠內更設置莒光站，未來還能轉乘泰板輕軌F28站距離約120公尺，僅需1分鐘即可便利轉乘，另外，金城機廠上方配合捷運開發案興建約9棟複合式大樓，包含商場、停車場、住宅3,000多戶，將引進人口帶動周邊整體發展，萬大中和線完工通車後，市民從中和高中站到臺北市中正紀念堂站，通勤時間只需14分鐘，帶來更便捷舒適的大眾運輸新選擇。