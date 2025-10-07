北市大型活動多 查非法日租套房示警裁罰金額增

快訊

中央社／ 台北7日電

北市觀傳局今天表示，下半年台北市有馬拉松、演唱會等大型活動登場，為確保旅宿安全，今年除至9月底已就非法日租套房裁處277次，10月起加強查察，並有3項裁罰金額已提高。

台北市觀傳局發布新聞指出，下半年有「台北白晝之夜」、「台北馬拉松」、「台北最High新年城-2026跨年活動」及多場大型演唱會登場，將吸引大量國內外旅客前來，為確保旅宿安全，要加強查察非法日租套房。

觀傳局統計，針對非法日租套房，114年截至9月底，觀傳局已裁處277次、罰鍰達新台幣2127萬元。

觀傳局告訴中央社記者，接下來的加強查察，並有三項裁罰都提高金額。首先是針對非法刊登廣告，將依法處10萬元以上、150萬元以下罰鍰。

其次，非法經營日租套房，則將面臨10萬元以上、200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

再者，非法經營部分，觀傳局也提高怠金，由原本的20萬元提升至25萬元，若裁罰兩次怠金仍未改善，將強力執行斷水斷電、封閉及強制拆除等措施，呼籲業者切勿以身試法。

觀傳局進一步說，除從源頭掌控，協調網路訂房平台業者下架非法旅宿資訊，並與北市重點社區管委會合作打擊非法業者。

此外，觀傳局呼籲民眾，入住時查看旅館現場是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，也可上「台灣旅宿網」找尋合法旅館，不要輕信網路訂房平台廣告，或因便宜入住非法旅宿。

