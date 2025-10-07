馬路要怎麼過... 榮總路型改造 交通局：北市45醫療院所年底陸續改善

台北榮民總醫院每天都有許多患者、家屬等人員進出，周邊自然也會有不少汽機車。交通局近期透過「安心型計畫」盤點45間大型醫療院所，近期完成榮總周邊的路型設施改善，預計年底會完成所有院所周邊改善。北榮當地里長表示，經改善後確實能讓民眾遵循路線，提升行的安全。

台北市立農街二段的保一總隊，由於交通路型關係，時常會讓行人或是到北榮的民眾不知所措，有時為了搶快，也不一定會遵守行穿線過馬路。就連石牌路二段道路，過去大都會客運調度站側的人行道，常因停滿機車導致通行困難。

北市交通局從去年便與周遭里長開會，盼能夠改善北榮周邊路型，讓行人走的更安全。交通局介紹，這次將立農街二段的保一總隊側路段鋪設噴花人行道，並透過欄杆及路緣石做出實體阻隔，將既有的人行道延伸至路口，並提供行人兩段式穿越的選擇。

同時，畫設標線人行道，不僅大幅增加步行空間，也透過街角外推縮小路口，讓車輛自然減速。並且將石牌路二段透過挖設機車彎，將機車停放區移出人行道，讓人行道變得更寬敞、順暢。

交通治理科長朱宸佐說，該計畫是「安心型計畫」當中項目，針對全台北市45間大型醫療院所，盤點行人動線做連貫，目前皆已完成清點及規畫，通常不同醫院會有3到5個更改項目，目前陸續由新工處等單位施作，預計年底45間醫院周邊設施都能完工。

東華里長袁大祥分享，去年時交通局與周邊的相關里長開會商討，起初保一總隊旁的路型是規畫實體人行道，但是遭到反對，主要是民眾仍難以遵循路型，加上輪椅或長輩需要上下，因此設計圍欄方式依循外，還能夠保護到行人。

他說，在北榮路口處，由於車輛、行人等進出交織，因此也特意設計車輛減速，駛入後自然會有放慢效果。另外，機車退出人行道部分，預計10月底會開始針對周遭機車停放計次收費。「即使榮總地下室也有計次收費機車停車場，但外面仍是免費的狀況，導致周轉率低。」