道路圍籬再忍耐一下 捷運萬大中和線拚2027年完工全線僅需14分鐘

新北市捷運往「七線齊發」推進，萬大中和線目前進度已達81.7%，正進行建築裝修、軌道工程及機電系統等施工，新北市長侯友宜今早前往金城機廠主維修廠視察時強調，工程力拚2026年底復舊完成並還路於民，目標2027年底完工，未來從新北市中和高中站到台北市中正紀念堂站，通勤只要14分鐘。

台北市捷運局今簡報指出，萬大中和樹林線的第一期工程位於台北市中正區、萬華區及新北市永和區、中和區及土城區，設有 9 座車站 1 座機廠 。過去因受疫情、缺工缺料及營建物價上漲等大環境因素影響，總經費增加約 106.23億元，預計2027年完工。

侯友宜說明，萬大中和線全長約9.5公里，有9座地下車站及1座機廠，是新北捷運七線齊發中的一條，目前進度達81.7%，全線18條隧道都已鑽掘完成，車站及機廠結構已大致完工，台北市段及新北市段各標現正進行車站建築裝修、水電環控、軌道工程等施工作業，周邊道路復舊作業也同步進行，預計2026年底復舊完成還路於民。

侯友宜今在雙北捷運局人員陪同下視察金城機廠，該機廠坐落在板橋、中和、土城交界處，具備儲車、維修、測試、保養、調度等功能之五級機廠，總面積11.82公頃，地下一層作為捷運開發商場停車場，地下二層儲車廠可停駐36輛列車，提供捷運萬大中和線19輛及土城樹林線16輛列車停放空間。

此外，廠內另設有維修工廠、牽引動力變電站、土木軌道維修廠、管理中心及主變電站等，列車可經過扇形區進入維修工廠進行維修。捷運局說明，萬大中和線首列車去年10月從巴西運抵台灣，已在金城機廠完成各項靜態測試，今年8月起在測試軌進行號誌測試，接續執行行控中心與列車間通訊功能測試，另今年底6輛列車將運抵機廠。

新北市捷運局長李政安表示，金城機廠內更設置莒光站，未來能轉乘泰板輕軌F28站，僅需1分鐘就可轉乘，另機廠上方配合捷運開發案興建約9棟複合式大樓，包含商場、停車場、住宅3000多戶，可帶動周邊整體發展，萬大中和線完工通車後。市民從中和高中站到北市中正紀念堂站只需14分鐘，通勤更便捷。