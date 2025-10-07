聽新聞
世界心理健康日 新北圖書館陪親子做情緒偵探
10月10日除了是雙十國慶，也是「世界心理健康日」。新北市立圖書館蘆洲永平分館響應國際精神健康倡議，自10月起推出一系列「做我的情緒偵探」SEL（社會情緒學習）親子活動，透過遊戲體驗、講座、主題書展等方式，引導親子認識與表達情緒，在日常生活中建立健康的心理韌性與良好人際互動。
新北市圖館長吳佳珊表示，現代社會不僅大人面臨壓力，孩子也常有情緒與人際困擾，因此蘆洲永平分館結合SEL理念，設置減壓閱讀角、心靈紓壓書籍專區，並提供情緒牌卡與療癒小物免費借用，讓民眾在閱讀空間中獲得情緒支持。此次系列活動設計多元，鼓勵家長陪伴孩子學會看見與調適情緒，從而培養面對壓力的適應力。
活動自10月1日至31日展開，首先登場的是「我們與『情緒』的距離」SEL主題書展，介紹親子情緒教育相關書籍。10月11日將舉辦「心靈樹卡—通往幸福的療癒之道」探索活動，引導參與者透過樹卡覺察內在情緒、挖掘自我能量；10月18日則推出「做我的情緒偵探」親子體驗活動，透過趣味遊戲讓孩子學習情緒辨識與表達。
11月起還有三場親子講座陸續登場，包含11月1日「正念在家庭SEL中的應用」、11月29日「以SEL陪孩子長出高EQ好人際」、12月20日「教養不生氣——談SEL，提升父母情緒韌性」，協助家長將SEL原則融入日常教養，建立更緊密的親子關係，也幫助孩子面對未來的生活壓力與情緒挑戰。
新北市圖呼籲，情緒教育不能缺席，無論是大人或孩子，都需要學會理解與尊重情緒。透過閱讀與活動參與，能讓心理健康從家庭做起，成為生活中自然的一部分。
