快訊

影／視察萬大中和線 侯友宜：軌道建設讓新北轉型

攝影中心／ 記者葉信菉／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）上午視察捷運萬大中和線進度，他表示在城市的發展中，軌道建設讓新北市改造成一個國際大都市。記者葉信菉／攝影
新北市長侯友宜（右）上午視察捷運萬大中和線進度，他表示在城市的發展中，軌道建設讓新北市改造成一個國際大都市。記者葉信菉／攝影

新北市長侯友宜上午視察捷運萬大中和線進度，他表示在城市的發展中，軌道建設讓新北市改造成一個國際大都市，這條捷運施工除了謝謝大家的辛苦，今天特別來盯進度，也希望立委跟議員在預算上能多多支持。

新北市政府推動捷運「七線齊發」計畫持續推進，其中萬大中和線工程進度截至2025年9月底已達81.7%。目前正全力進行建築裝修、水電環控、軌道及機電系統等施工作業。新北市長侯友宜今天前往金城機廠主維修廠視察，關心裝修進度與列車測試情形，並強調在兼顧品質、進度與安全的前提下，全力朝2027年底完工通車目標邁進。屆時從中和高中站至台北市中正紀念堂站，通勤時間將縮短至僅14分鐘。

侯友宜表示，萬大中和線全長約9.5公里，共設有9座地下車站及1座機廠，是新北捷運七線建設中的重要路線之一。目前全線18條隧道均已貫通，車站與機廠結構主體大致完成。各標段正同步推進建築裝修、水電環控及軌道等工程，包括台北市段CQ840、CQ842、CQ850A，以及新北市段CQ850、CQ860、CQ861、CQ870等，皆在積極施工中。

此外，市府同步推動周邊道路復舊作業，預計於2026年底前完成並恢復通行，讓市民生活儘早回歸便利。侯友宜強調，捷運建設不僅是交通工程，更是新北市都市發展的重要骨幹，市府將嚴守施工品質與安全，確保萬大中和線如期如質完工，帶動雙北交通與生活圈的全面升級。

萬大中和線全長約9.5公里，共設有9座地下車站及1座機廠，是新北捷運七線建設中的重要路線之一，圖為捷運萬大中和線金城機廠。記者葉信菉／攝影
萬大中和線全長約9.5公里，共設有9座地下車站及1座機廠，是新北捷運七線建設中的重要路線之一，圖為捷運萬大中和線金城機廠。記者葉信菉／攝影

新北捷運 中和

