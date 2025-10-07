新北攜手國際扶輪7年交流440人 伴外籍生體驗在地文化

新北市推動國際教育成果再突破，今年與國際扶輪合作，迎來來自美國、德國、巴西、加拿大等13國共28名交換學生，走進新北各高中職校園展開學習之旅。新北市教育局表示，交流計畫自108年開辦以來已邁入第7年，累計參與人數達440人，逐步建構「從世界到新北、從新北到世界」的國際教育生態系。

教育局指出，本次交流學生將深入校園，由專屬課程與活動協助熟悉台灣文化，內容包含台灣美食同樂會、多元音樂藝術嘉年華等，並由曾赴海外交換的學長姐擔任「國際學伴」，透過生活化互動陪伴外籍生學習華語、認識在地文化，強化雙向理解與語言實用經驗。

例如新北高工連續十年接待國際交換生，今年安排來自美國的Conner加入校內茶印社。他分享，美國多數茶文化偏向便利速飲，而台灣則講究從溫壺、置茶到品茗等細節，讓他深感東方文化的細膩與儀式感，也學會放慢腳步、品味生活。擔任學伴的同學葉家誠則說，跨文化交流不只是學語言，更重要的是理解彼此生活價值的不同，這讓他受益良多。

除了接待外籍生，新北市也積極選送學生赴海外交流。南山中學學生林旻忻去年赴澳洲交換，曾因語言不流利感到挫折，但她轉而主動教外籍同學中文，建立自信，並投入公益服務、參與反奴役倡議，最終獲得扶輪社「保羅哈里斯獎」肯定。她鼓勵學弟妹勇於接受挑戰，跨出舒適圈，才能真正拓展視野。