快訊

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個「抗衰老習慣」

小資福音？iPhone 17e傳明年上半年登場「有A19晶片和動態島」

光復鄉今恢復上班課！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

聽新聞
0:00 / 0:00

實驗室小英雄守護科研品質 新北動保處稽查動物福祉

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市動保處表示，已啟動實驗動物福祉稽查作業，預計11月前完成轄內17間動物科學應用機構實地稽查。圖／新北市動保處提供
新北市動保處表示，已啟動實驗動物福祉稽查作業，預計11月前完成轄內17間動物科學應用機構實地稽查。圖／新北市動保處提供

實驗動物雖無法言語，卻是科學研究背後默默付出的無名英雄。新北市動保處今表示，已啟動實驗動物福祉稽查作業，預計11月前完成轄內17間動物科學應用機構實地稽查，確保動物照護符合國際標準，讓每一項研究數據更具可信度，也讓民眾對使用相關產品更加安心。

動保處指出，台灣常見實驗動物包含小鼠、大鼠、兔子、豬、魚、雞等，廣泛應用於醫藥、基因等領域。科學研究除了依賴技術，更與實驗動物的身心狀況密切相關。實驗動物若長期處於緊迫狀態，可能導致數據異常，影響整體研究成果。

新北市要求各實驗動物機構設立「實驗動物照護委員會」（IACUC），落實3R原則：替代（Replacement）、減量（Reduction）與精緻化（Refinement），並強化獸醫照護與環境管理。稽查人員也會使用分貝計、溫度計等儀器，檢測是否有噪音或高溫等環境因素干擾動物，保障動物免於不必要的壓力。

動物保護檢查員曾楪家指出，113年起他參與稽查工作，曾發現某生技公司未設計足夠的環境豐富化設施，與實驗鼠互動不足，導致小鼠長期緊迫、實驗結果數據異常且無法重現。該公司因此評等為「較差」，並列入次年優先稽查對象。相較之下，另一家藥品顧問公司則提供兔子草屋與社交空間，營造正向情緒與自然行為展現，實驗結果穩定性也大幅提升，獲得「良」評等。

動保處強調，歐盟、美國國家衛生院，以及我國農業部、教育部等單位皆已將「3R原則」納入科研補助與審查標準，實驗動物雖無語言，卻用生命支持醫學發展。新北市將持續推動動物福祉管理制度，營造尊重生命、科學為本的永續研究環境。

新北市要求各實驗動物機構設立「實驗動物照護委員會」（IACUC），落實3R原則：替代（Replacement）、減量（Reduction）與精緻化（Refinement）。圖／新北市動保處提供
新北市要求各實驗動物機構設立「實驗動物照護委員會」（IACUC），落實3R原則：替代（Replacement）、減量（Reduction）與精緻化（Refinement）。圖／新北市動保處提供
新北市動保處表示，已啟動實驗動物福祉稽查作業，預計11月前完成轄內17間動物科學應用機構實地稽查。圖／新北市動保處提供
新北市動保處表示，已啟動實驗動物福祉稽查作業，預計11月前完成轄內17間動物科學應用機構實地稽查。圖／新北市動保處提供
新北市動保處表示，已啟動實驗動物福祉稽查作業，預計11月前完成轄內17間動物科學應用機構實地稽查。圖／新北市動保處提供
新北市動保處表示，已啟動實驗動物福祉稽查作業，預計11月前完成轄內17間動物科學應用機構實地稽查。圖／新北市動保處提供
新北市動保處表示，已啟動實驗動物福祉稽查作業，預計11月前完成轄內17間動物科學應用機構實地稽查。圖／新北市動保處提供
新北市動保處表示，已啟動實驗動物福祉稽查作業，預計11月前完成轄內17間動物科學應用機構實地稽查。圖／新北市動保處提供
新北市動保處表示，已啟動實驗動物福祉稽查作業，預計11月前完成轄內17間動物科學應用機構實地稽查。圖／新北市動保處提供
新北市動保處表示，已啟動實驗動物福祉稽查作業，預計11月前完成轄內17間動物科學應用機構實地稽查。圖／新北市動保處提供

動物 科學

延伸閱讀

新北推免費寵物照護課程 三大主題陪飼主護毛寶貝健康

民眾提案落實收容所人道安樂死和飼主責任 農業部：優先聚焦不當餵食

新北動保處：毛寶貝鼻孔有粉紅色泡沫 致命警訊

北市動保處接獲通報 信義區地下停車場竟出現「山羌」

相關新聞

2026民進黨誰戰蔣萬安？楊蕙如點名這2人千萬不要

民進黨2026選對會預計7日再開會，盤點各縣市潛在人選，北市長人選傳出前秘書長林右昌是黑馬。對於2026誰戰蔣萬安？卡神...

實驗室小英雄守護科研品質 新北動保處稽查動物福祉

實驗動物雖無法言語，卻是科學研究背後默默付出的無名英雄。新北市動保處今表示，已啟動實驗動物福祉稽查作業，預計11月前完成...

嗨翻北市..白晝之夜跨年接力開跑 日租套房已罰逾2千萬

北市下半年大型活動接力開跑，「台北白晝之夜」、「台北馬拉松」及「台北最High新年城-2026跨年活動」等，還有多場大型...

淡海輕軌改中運量？捷運局：實務可行

淡水地區尖峰時段交通壅塞，能否再容納5萬人新北大巨蛋的交通負荷遭民眾質疑，若巨蛋落腳淡水，運輸量能勢必面臨考驗，市長侯友...

北市推夜間臨托 議員促擴大

北市10月1日起，在延平南路家防中心推夜間臨托，最晚照顧到夜間10時。北市23處定點臨托據點大多營運到下午5時，夜間托育...

六都施政大體檢／長照篇 新北80萬長者冠全國 迎照護挑戰

新北市65歲以上長者近80萬人，全國居冠，年底將邁入「超高齡社會」，衛生局推估，需長期照護長者約占1成，市府明年將成立「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。