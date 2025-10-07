實驗室小英雄守護科研品質 新北動保處稽查動物福祉

實驗動物雖無法言語，卻是科學研究背後默默付出的無名英雄。新北市動保處今表示，已啟動實驗動物福祉稽查作業，預計11月前完成轄內17間動物科學應用機構實地稽查，確保動物照護符合國際標準，讓每一項研究數據更具可信度，也讓民眾對使用相關產品更加安心。

動保處指出，台灣常見實驗動物包含小鼠、大鼠、兔子、豬、魚、雞等，廣泛應用於醫藥、基因等領域。科學研究除了依賴技術，更與實驗動物的身心狀況密切相關。實驗動物若長期處於緊迫狀態，可能導致數據異常，影響整體研究成果。

新北市要求各實驗動物機構設立「實驗動物照護委員會」（IACUC），落實3R原則：替代（Replacement）、減量（Reduction）與精緻化（Refinement），並強化獸醫照護與環境管理。稽查人員也會使用分貝計、溫度計等儀器，檢測是否有噪音或高溫等環境因素干擾動物，保障動物免於不必要的壓力。

動物保護檢查員曾楪家指出，113年起他參與稽查工作，曾發現某生技公司未設計足夠的環境豐富化設施，與實驗鼠互動不足，導致小鼠長期緊迫、實驗結果數據異常且無法重現。該公司因此評等為「較差」，並列入次年優先稽查對象。相較之下，另一家藥品顧問公司則提供兔子草屋與社交空間，營造正向情緒與自然行為展現，實驗結果穩定性也大幅提升，獲得「良」評等。