嗨翻北市..白晝之夜跨年接力開跑 日租套房已罰逾2千萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市下半年大型活動接力開跑，「台北白晝之夜」、「台北馬拉松」及「台北最High新年城-2026跨年活動」等，還有多場大型演唱會，將吸引大量國內外旅客，為遏止非法日租套房觀傳局加強稽查，今年截至9月已裁處277次、罰鍰達2127萬元。

北市觀光傳播局提醒，民眾及旅客，在歡樂追星及旅遊當下，務必慎選合法旅館，以保障自身安全。非法日租套房有消防、衛生及公共安全疑慮，若發生火災或意外，將求償無門。北市府將持續加強稽查，打造安全、安心的旅遊環境。

 觀傳局長余祥指出，針對非法日租套房，114年截至9月底，觀傳局已裁處277次、罰鍰達2127萬元。因應10月中秋與國慶等連續假期及各式大型演唱會及活動陸續登場帶來大批旅遊人潮，觀傳局持續加強查察力道，針對非法刊登廣告，將依法處以10萬元以上、150萬元以下罰鍰。

至於非法經營日租套房，則將面臨10萬元以上、200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。此外，在非法經營部分，觀傳局也提高怠金罰鍰，由原本的20萬元提升至25萬元，若裁罰兩次怠金仍未改善，將強力執行斷水斷電、封閉及強制拆除等措施，呼籲業者切勿以身試法。

 為遏止非法日租套房，觀傳局多管齊下，除從源頭掌控，積極協調網路訂房平台業者下架非法旅宿資訊，並與本市重點社區管委會合作，共同打擊非法業者，也同時提升民眾選擇合法旅宿的正確概念，觀傳局製作宣導影片及文宣摺頁加強宣導，影片於本市旅服中心、捷運月台、無線電視頻道及網路平臺等播放，並張貼文宣於重點稽查的社區管委會、里辦公處與旅服中心；另也與網紅合作拍攝短影音於社群平臺宣導(影片連結https://www.youtube.com/watch?v=7FxQAfEszYg)，讓民眾能清楚分辨非法日租套房。

 觀傳局表示，民眾入住時，請查看旅館現場是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，另也可上「台灣旅宿網（https://taiwanstay.net.tw/）」找尋合法旅館，勿輕信網路訂房平臺刊登廣告，或因價格便宜而入住非法旅宿。若民眾不慎入住非法旅宿，可到北市陳情系統檢舉並提供入住事證（如訂房資料、付費證明及住宿照片等）。

觀傳局 套房 北市府

