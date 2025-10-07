快訊

2026民進黨誰戰蔣萬安？楊蕙如點名這2人千萬不要

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
卡神楊蕙如。（本報資料照片）
卡神楊蕙如。（本報資料照片）

民進黨2026選對會預計7日再開會，盤點各縣市潛在人選，北市長人選傳出前秘書長林右昌是黑馬。對於2026誰戰蔣萬安？卡神楊蕙如在臉書點名2人千萬不要，被點名的2人分別是北市議員苗博雅、及壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農

對於2026民進黨派誰戰爭取連任的現任市長蔣萬安？楊蕙如說，北市民進黨提名誰她都覺得沒差，勝算雖不高，但也不是完全絕望，但只有2個除外。

楊說，民進黨若提名支持廢死，以同養苗的自私政客苗博雅，只要提名苗，她一定投其他候選人，並稱「這是綠營會全台崩潰的選擇。」

另外楊也點名吳怡農，楊說，另外如果提名吳怡農，「聽完吳演講，你會發現蔣萬安就比較不草包了！」表示北市長人選「這兩個千萬不要！」

民進黨 北市 吳怡農 蔣萬安 楊蕙如

