北市里辦數位化 屢傳當機惹民怨

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市推里辦數位便民系統，提供如重陽禮⾦發放等服務。議員接獲陳情，質疑智慧系統常卡卡，變擾民系統。圖／議員陳宥丞辦公室提供
北市推數位便民，將平板電腦結合智慧讀卡，提供重陽⾦發放、疫苗登錄等服務。有里長抱怨，日前又發生里辦平板秀逗，里民領中秋禮品等逾30分鐘；有里長說，只要多里同時上線系統就卡卡，里長成受氣包。民政局表示，應為網路狀況所致，已請廠商協助排除問題。

議員陳宥丞說，北市里辦的數位系統，有別過往鄰長志工在傳統紙本翻閱查核及登記簽名，市民提供身分證，就可平板掃描、核對及領取物資，節省時間又能公平發送，避免爭議及資源浪費。

不過中秋節前9月26日晚上起，便發生里辦平板秀逗，有時掃描讀取緩慢、有時無法感應，里長只好用手機到排隊人龍中逐一解釋吸收民怨；隔日各里辦又陸續反映系統當機，志工、里民大眼瞪小眼，看著系統像搶演唱會門票一樣轉圈圈。

文山區華興里長陳峙穎也遇同樣狀況，數位平板系統只要人一多，動不動就當機；還有狀況是有長輩明明還沒領，系統卻出現「已領取」。

也有不願具名里幹事透露，每到如中秋節等全北市共同上線使用的大活動，常會發生系統延遲或故障問題，讓里長左右為難，不用系統很不智慧，用了系統卻膽戰心驚。

陳宥丞要求市府應立刻改善並檢討，若屬於系統商責任須依約處置。民政局回應，已請廠商檢視，系統與戶役政連線目前均正常運作，會持續關注各區使用情形。

平板 平板電腦 北市

