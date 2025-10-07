北市推夜間臨托 議員促擴大

北市10月1日起，在延平南路家防中心推夜間臨托，最晚照顧到夜間10時。北市23處定點臨托據點大多營運到下午5時，夜間托育量能有限，議員認為社會局對夜間臨托有顧慮，這不是「能不能做」而是「必須做」。社會局表示，將後續研議。

議員詹為元近期接獲家長陳情，有醫護人員、有獨自撐家計的單親家庭，常遇到晚間臨托需求，往往只能拜託親友或年邁父母代為照顧，常見情況是根本找不到人幫忙。

北市林小姐說，她與丈夫工作都會需要加班，要找臨時托育很難，有臨托起碼可以在排定一周行程時，可先確認哪幾天可能要忙；育有一子的陳小姐說，夜間臨托需先預約，許多加班任務是臨時的，建議方案能多一點彈性。

詹調查，北市雖設有23處定點臨托據點，大多只營運到下午5時，最晚僅到晚上8時，若市府開辦夜間定點臨托服務，年輕爸媽會有感，「真正的友善育兒，不會因為夜幕降臨而停下腳步」。

「孩子非常敏銳，安全依附有其重要性。」國立台北護理健康大學嬰幼兒保育系特聘教授楊金寶認為，小朋友晚間8、9時就要準備入睡，若不熟悉環境恐影響睡眠，影響成長及情緒，他認為，會有臨托需求通常與父母工作有關，應該從企業端當父母後盾。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，夜間臨托需由機構承接服務，人力是問題，要避免壓垮幼教，必須從長計議。