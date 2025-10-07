淡海輕軌改中運量？捷運局：實務可行

淡水地區尖峰時段交通壅塞，能否再容納5萬人新北大巨蛋的交通負荷遭民眾質疑，若巨蛋落腳淡水，運輸量能勢必面臨考驗，市長侯友宜近日答詢指，淡海輕軌改為中運量是市府考量的方向之一。捷運局長李政安說，淡海輕軌改中運量實務上可行，就像基隆輕軌改為中運量捷運，透過號誌升級，搭配車站、月台加長等方式規畫。

為解決淡水地區交通問題，目前除淡海輕軌向北延伸至聖約翰科技大學可望啟動評估，侯友宜日前在議會透露考量把淡海輕軌改中運量的消息。

議員鄭宇恩指，今年8月市府在淡水漁人碼頭辦仲夏繽紛樂煙火秀，當天下午2時，淡海輕軌綠山線班距改為每30分鐘，當晚6時過後，停駛改由接駁車運輸，光是一個煙火秀就讓淡海輕軌停駛，若新北大巨蛋入駐，要如何疏散龐大人潮？

侯友宜答詢時說，淡水地區優勢是背山、面海，適合觀光休憩，若新北大巨蛋、觀光飯店進駐，對地方發展有利。大巨蛋要看未來10年交通環境變化，是否將淡海輕軌改為中運量，是考慮的方向。

淡海輕軌若要改為中運量，實務上可行，但也衍生設備修改等成本。台大土木系交通工程組教授張學孔直言「不需要浪費資源」，輕軌系統的平均載運能量每小時1萬5000人次，若透過排班優化，能達到每小時2萬人次。

張學孔說，大巨蛋一般容納4萬人，單靠輕軌無法在短時間內紓解人潮，須同步運用公車接駁至淡水捷運站高運量系統，搭配疏散時間專用車道，應能在45分鐘內完成90%人員疏運。況且5年後可能有自駕巴士、自駕計程車等共享服務，民眾將有更多元選擇。