聽新聞
0:00 / 0:00

新北大巨蛋效應 淡海輕軌北延有譜

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
淡海輕軌向北延伸，有望啟動評估。記者葉德正／攝影
淡海輕軌向北延伸，有望啟動評估。記者葉德正／攝影

新北大巨蛋選址第一階段地點日前出爐，樹林機五、淡海二期出線，帶動周邊建設加速推進。中央主導的淡海新市鎮二期都市計畫近期公展，交通部也研議啟動「淡海輕軌運輸系統往北延伸線」。新北捷運局表示，向北延伸屬於遠期路網，將循中央規定程序，評估納入新北整體路網規畫。

民代說，淡海二期被列入大巨蛋選址可能地點，地方既期待又害怕受傷害，交通規畫要超前部署，市府應及早啟動淡海輕軌向北延伸，相關建設確定才開始會來不及。

中央主導淡海新市鎮目前一期已完工，隨著賴清德總統「淡海科學城」政見，加上是新北大巨蛋預選地之一，二期規畫有加速趨勢，淡水地區現行交通路網不足，尖峰與假日相當壅塞，除即將完工的淡江大橋，興建中的淡北道路與評估中的關渡新橋等，根據國土署資料，淡海輕軌被視為重要聯外交通關鍵之一。

目前淡海輕軌綠山線（紅樹林站－崁頂站）、藍海線第一期（淡水漁人碼頭站－濱海沙崙站）已完工通車，藍海線第二期（淡水站－淡水漁人碼頭站）綜合規畫仍在交通部審議。

當初為了解決淡水地區交通困境，曾提出淡水捷運北延與三芝輕軌等構想，此次國土署在地方說明會提到的淡海輕軌北延，與過去三芝輕軌路線部分重疊，不過延伸點是到聖約翰科技大學為止。

新北捷運局指出，淡海輕軌向北延伸，是延續行政院核定淡海新市鎮開發計畫內容的聯外交通系統規畫，由綠山線V11崁頂站沿著沙崙路或淡海二期縱向主要計畫道路往北走。

目前淡海輕軌藍海線二期因綜合規畫路線是經淡水老街，經市府多次與地方溝通，2020年3月共識為不進老街改採河岸方案，2020年10月提出修正計畫送中央審議，歷時5年共送審12次尚未核定，最近一次為今年7月28日第12次提報。

捷運局說，為加速時程，淡海輕軌藍海線二期先期工程今年6月2日已開工，目標在淡江大橋通車前完成路口處軌道鋪設工程，避免二次施工影響淡江大橋車流，目前進度1.7%。

議員鄭宇恩說，淡海二期被列入大巨蛋選址之一，加上淡海科學城，市府應及早啟動淡海輕軌向北延伸。議員陳偉杰說，淡水現行交通路網不符需求，若以十年後條件來看，交通建設完成後，大巨蛋很適合落腳在淡海二期。

大巨蛋 新北 淡海輕軌 淡水 淡江大橋

延伸閱讀

不滿母親買烤肉過節卻不給他錢花！新北男持刀揚言砍全家 警急逮人

新北大巨蛋效應淡海輕軌改中運量？侯友宜：列考慮方向

新北大巨蛋效應 淡海輕軌北延評估可望啟動

中職／季後賽賽程出爐！台灣大賽3場大巨蛋 G4獅選新莊、猿選桃園

相關新聞

淡海輕軌改中運量？捷運局：實務可行

淡水地區尖峰時段交通壅塞，能否再容納5萬人新北大巨蛋的交通負荷遭民眾質疑，若巨蛋落腳淡水，運輸量能勢必面臨考驗，市長侯友...

北市推夜間臨托 議員促擴大

北市10月1日起，在延平南路家防中心推夜間臨托，最晚照顧到夜間10時。北市23處定點臨托據點大多營運到下午5時，夜間托育...

六都施政大體檢／長照篇 新北80萬長者冠全國 迎照護挑戰

新北市65歲以上長者近80萬人，全國居冠，年底將邁入「超高齡社會」，衛生局推估，需長期照護長者約占1成，市府明年將成立「...

六都施政大體檢／長照篇 去日照像上學 熱門機構一位難求

新北市府積極推動長照設施與日照中心，但都會地區仍幾乎是一位難求。就有民眾指出，板橋區熱門日照中心、住宿機構幾乎滿員，家屬...

六都施政大體檢／新聞眼 在地安老 非只蓋中心就算數

新北市有118家日照中心、232家住宿型長照機構，乍看數字表現不俗，但對照近80萬長者，依舊趕不上人口老化速度。至於照護...

北市里辦數位化 屢傳當機惹民怨

北市推數位便民，將平板電腦結合智慧讀卡，提供重陽⾦發放、疫苗登錄等服務。有里長抱怨，日前又發生里辦平板秀逗，里民領中秋禮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。