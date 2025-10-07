新北大巨蛋效應 淡海輕軌北延有譜

新北大巨蛋選址第一階段地點日前出爐，樹林機五、淡海二期出線，帶動周邊建設加速推進。中央主導的淡海新市鎮二期都市計畫近期公展，交通部也研議啟動「淡海輕軌運輸系統往北延伸線」。新北捷運局表示，向北延伸屬於遠期路網，將循中央規定程序，評估納入新北整體路網規畫。

民代說，淡海二期被列入大巨蛋選址可能地點，地方既期待又害怕受傷害，交通規畫要超前部署，市府應及早啟動淡海輕軌向北延伸，相關建設確定才開始會來不及。

中央主導淡海新市鎮目前一期已完工，隨著賴清德總統「淡海科學城」政見，加上是新北大巨蛋預選地之一，二期規畫有加速趨勢，淡水地區現行交通路網不足，尖峰與假日相當壅塞，除即將完工的淡江大橋，興建中的淡北道路與評估中的關渡新橋等，根據國土署資料，淡海輕軌被視為重要聯外交通關鍵之一。

目前淡海輕軌綠山線（紅樹林站－崁頂站）、藍海線第一期（淡水漁人碼頭站－濱海沙崙站）已完工通車，藍海線第二期（淡水站－淡水漁人碼頭站）綜合規畫仍在交通部審議。

當初為了解決淡水地區交通困境，曾提出淡水捷運北延與三芝輕軌等構想，此次國土署在地方說明會提到的淡海輕軌北延，與過去三芝輕軌路線部分重疊，不過延伸點是到聖約翰科技大學為止。

新北捷運局指出，淡海輕軌向北延伸，是延續行政院核定淡海新市鎮開發計畫內容的聯外交通系統規畫，由綠山線V11崁頂站沿著沙崙路或淡海二期縱向主要計畫道路往北走。

目前淡海輕軌藍海線二期因綜合規畫路線是經淡水老街，經市府多次與地方溝通，2020年3月共識為不進老街改採河岸方案，2020年10月提出修正計畫送中央審議，歷時5年共送審12次尚未核定，最近一次為今年7月28日第12次提報。

捷運局說，為加速時程，淡海輕軌藍海線二期先期工程今年6月2日已開工，目標在淡江大橋通車前完成路口處軌道鋪設工程，避免二次施工影響淡江大橋車流，目前進度1.7%。

議員鄭宇恩說，淡海二期被列入大巨蛋選址之一，加上淡海科學城，市府應及早啟動淡海輕軌向北延伸。議員陳偉杰說，淡水現行交通路網不符需求，若以十年後條件來看，交通建設完成後，大巨蛋很適合落腳在淡海二期。