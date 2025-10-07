聽新聞
六都施政大體檢／新聞眼 在地安老 非只蓋中心就算數

聯合報／ 本報記者林媛玲
郭奶奶在社區長照機構交到許多朋友，也開心展示自己的琴技。記者葉德正／攝影
郭奶奶在社區長照機構交到許多朋友，也開心展示自己的琴技。記者葉德正／攝影

新北市有118家日照中心、232家住宿型長照機構，乍看數字表現不俗，但對照近80萬長者，依舊趕不上人口老化速度。至於照護機構品質良莠不齊、長照人力不足且流動率高，不僅是新北困境，其他縣市也不例外。

公部門在長照中角色偏弱，主要依賴民間經營，市府喊出「一國中學區一日照」但偏鄉地區長者要就近獲得服務，其實是理想大於現實。且長照不是只蓋中心就算數，還需要細緻的服務網絡與人力支持。

照服員低薪高壓，流動率居高不下，造成人力缺口。若政策只著眼增建日照中心或床位，在人力吃緊甚至嚴重不足下，影響服務品質與量能，也無法讓家屬安心。

也因日照中心或機構品質標準不一，口碑和條件好的機構總是長年滿床，往往要等上好幾年，收費也是民眾另一考量，加上中央調整補助比率，恐讓新北財政再度吃緊，最後轉嫁民眾，更加重經濟負擔。

新北市府高調宣布成立「高齡長期照顧處」，甚至遠赴荷蘭取經失智照護社區，市民真正關心的是這些政策究竟能否落地？滿足長照需求，抑或只是一場又一場的政治宣示？

「社區在地養老」是美麗願景，但面臨高齡照護的挑戰，早已不只是「建設」或「數字」能解決，而是人力、管理、文化與資源分配的全方位考驗。真正難題在於，如何讓每位長者在地安心養老，不讓長照成下個社會危機。

