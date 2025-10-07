六都施政大體檢／長照篇 去日照像上學 熱門機構一位難求

新北市府積極推動長照設施與日照中心，但都會地區仍幾乎是一位難求。就有民眾指出，板橋區熱門日照中心、住宿機構幾乎滿員，家屬排隊期間只能一肩扛起照顧，分身乏術需要臨托服務，更是不可得。

板橋愛活樂園是板橋知名日照中心，不同刻板印象中的「機構」，裡頭就像幼兒園，在照護員帶領下，長者透過活動訓練知能、培養興趣，直言「就像去上學」。

愛活樂園同時段服務人數上限36人，每天上課約落在30至34人，實際總服務人數則逾50人，想要進入困難度頗高。有家屬說，都會區日照、長照中心一位難求，就算是家人照顧，有時需臨托服務喘息，同樣難以媒合。

90歲陳爺爺的女兒也說，目前長照服務分散社會、衛生局，以輔具為例，繞了一大圈才知道要向社會局申請，且要收到政府核定金額通知書後6個月內購置，才能獲得補助。她不想曠日廢時跑公文，寧自掏腰包購置，讓政府照顧長者美意打折。

但能夠順利進入長照體系的長者，生活大多出現好轉。77歲、輕微失能的吳奶奶過去堪稱是「沙發馬鈴薯」，幾乎足不出戶，從抗拒到接受日照中心，從此開啟天天報到的第二人生。

85歲郭奶奶一年前先生過世後，幾乎日日以淚洗面，她抱著「待在家中也不知道該做些什麼」的心態到愛活樂園，開始愛上「上學」的日子，還向記者展示她送給好友們的畫像。對不願跨出家門的長者，她說，走出家門才知世界這麼廣闊，在接受幫助的同時，說不定也能成為別人人生中重要夥伴。