六都施政大體檢／長照篇 新北80萬長者冠全國 迎照護挑戰

新北市65歲以上長者近80萬人，全國居冠，年底將邁入「超高齡社會」，衛生局推估，需長期照護長者約占1成，市府明年將成立「高齡長期照顧處」，整合資源。儘管新北市住宿機構全國最多，但供需仍不平衡，市長侯友宜日前率團到荷蘭考察失智村，迎接高齡照護嚴峻挑戰。

長照服務涵蓋範圍大，無論居家、日間照顧，或社區據點、住宿型機構、喘息服務及聘僱外籍看護等。新北市因城鄉差距大，市府強調要廣建社區型日照中心、長照機構，讓長者能在社區接受照顧及生活訓練。

衛生局長照科長侯嘉玲說，社區式長照是市府政策，一直積極布建日照中心，全市目前有118家，79學區中已有78學區建置，幾乎達成「一國中學區一日照」目標，僅剩位處瑞芳區九份霧山的欽賢國中學區，受限設置標準，仍在尋找合適地點。

至於住宿型機構，社會局老人福利科表示，目前232家共1萬3488床，至今年8月收住1萬1406床，入住率84.56%。雙北是共同生活圈、交通便捷，加上北市機構租金、營運成本高，北市民眾會考量收費、就近探視等，至鄰近縣市機構安置。

全球失智人口增加，甚至有年輕化趨勢，對家庭、醫療體系壓力大。侯友宜9月初率團赴荷蘭阿姆斯特丹參訪全球首座失智照護社區「霍格威村」，學習「小型社區、生活即照護」模式，透過商店、餐廳、花園等，讓失智者保有熟悉生活型態，盼借鏡國際經驗，把社區村落式照護帶回新北市。

對於新北市強調在地養老做法，議員陳乃瑜說，目前照護供給多仰賴民間，公部門角色相對薄弱，建議市府發展「微型化」及「社區化」日照中心，落實就近照顧，也能延緩長者失能、促進社交。

「住宿型機構的管理是全台共通的挑戰。」輔大社工系教授王潔媛指出，尤其涉及文化、意願與社會變遷衝擊，許多個案並非自願入住機構，常出現「人跑走」突發危機，讓社工壓力大。另公私部門品質檢核標準不一、遊戲規則不清，也影響服務穩定與信任度。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿提醒，新北市住宿型機構雖是全國最多，但因需求量也大，實際供需仍不對等。另照服員與社工人力不足，流動率偏高也是隱憂，基層資源仍不足。

議員王威元強調，長照政策應兼顧硬體、人力與服務介面整合，尤其是醫院出院銜接、區域收費差異及補助分攤制度。他提醒，中央調整長照補助比率後，恐使新北財政額外負擔20億元，呼籲中央與地方協調合作，避免影響政策落實。