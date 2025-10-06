連假玩膩... 來松菸文創「松市」 海內外文創品牌一次逛齊

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
首次造訪台灣的日本玻璃珠寶品牌「_cthruit」與台灣工藝設計品牌「A.M IDEAS」跨國合作，共同推出限量新品。圖／松山文創園區提供
首次造訪台灣的日本玻璃珠寶品牌「_cthruit」與台灣工藝設計品牌「A.M IDEAS」跨國合作，共同推出限量新品。圖／松山文創園區提供

松山文創園區自創的市集品牌「松市」即日起到12日登場，市集集結30個特色品牌，涵蓋國內文創店鋪，以及海外品牌跨域合作，正逢10月連續假期，邀請民眾走訪，逛街體驗生活。

松菸介紹，今年松市以「PASS｜過站不停」為主題，以旅行為概念主軸，不僅依「風格群像」、「植感療育」、「隨心所繪」、「食光聚廠」及「依境拾景」五大主題集結逾30個特色品牌，更結合微型攝影展、主題講座及音樂派對等精彩活動，邀請民眾走入沉浸式的風格之旅。

北市文化局長蔡詩萍介紹，松山文創園區是北市重要的文創產業發展基地，不僅持續引進多元的藝文展演與市集活動，更推出自有市集品牌「松市」展現台灣原創設計的多種樣貌，並結合創意策展內容，連續三年帶給民眾全新的遊逛體驗。

松山文創園區總監趙釧玲也說，10月為園區自辦活動最密集的月份，恰逢今年也是連假最多的一個月，盼能透過松市的啟程，邀請大家在10月份多多來訪松菸，享受園區一系列豐富活動。

松菸補充，今年松市精選逾30家特色品牌，涵蓋飾品、香氛、插畫、設計、餐飲等多元領域，讓民眾一次蒐羅生活靈感，其中首次造訪台灣的日本玻璃珠寶品牌「_cthruit」，將與台灣工藝設計品牌「A.M IDEAS」跨國合作，共同推出限量新品。

初次參與松市的「善感工室Sentimental Studio」、「dodu」、「海豚鳥 birphin」等品牌也將帶來全新作品或松市限定商品，並推出豐富優惠活動。餐飲品牌方面，去年在松市引發排隊熱潮的軟餅乾專賣店「豆莢」與東京涉谷人氣甜甜圈「Harrits」今年再度參展。

松菸也說，松市的活動期間「DFC台灣十五周年特展」、「點點印 《時光印記》人生創作展」、「第五屆台北文創節」、「心中的小劇場陶作聯展」、「住棚節市集」，也邀請喜歡生活、勇於探索的民眾前來體驗。

今年松市邀請攝影師KKlivehigh與設計師傅文豪以「過站｜不停」為題打造微型攝影展。圖／松山文創園區提供
今年松市邀請攝影師KKlivehigh與設計師傅文豪以「過站｜不停」為題打造微型攝影展。圖／松山文創園區提供

