新北眷村文化節推「喵訪眷村」小旅行 走讀三區老記憶

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
凝流書店特展「時光凝視」，展出浮洲婦聯一、二村的故事，帶領大家走進軍眷們的生活。圖／新北市文化局提供
凝流書店特展「時光凝視」，展出浮洲婦聯一、二村的故事，帶領大家走進軍眷們的生活。圖／新北市文化局提供

「2025新北市眷村文化節」自9月27日起展開，今年推出「喵訪眷村文化小旅行」，以走讀方式帶領民眾深入板橋、土城、五股三大區域，由專業導覽與在地嚮導帶路，漫步巷弄、傾聽故事、感受建築、品嚐眷村風味，即日起開放線上報名，名額有限。

新北市文化局表示，眷村不只是軍人家庭的聚落，更承載著歷史記憶與世代情感，今年透過文化小旅行，期盼讓民眾用身體感受眷村文化，以故事、飲食、信仰與藝術為媒介，在城市中延續眷村精神。

三場次路線各具特色，板橋場自凝流書店出發，串聯台北紙廠與婦聯一村舊址，重現早年工業與生活交織的歷史場景；五股場從貿商公園出發，沿途欣賞綠蔭大道與眷村文史影片，最後走進五股眷村文史館，在眷民自發整理的老文物中品味昔日風華；土城場則走訪永福岩清水祖師廟、大安圳與賞蝶通道，於頂欣社區為旅程劃下句點。活動全程備有在地小點心，增添人情溫度。

除了文化小旅行，文化節也規劃「眷村手作麵疙瘩DIY」、「婦聯一村寫生活動」及「空軍三重一村繪本講座」等多項體驗活動，由眷村長輩親自教學，從揉麵煮食到畫筆描繪，再到繪本說故事，引領民眾走進眷村生活日常。所有活動皆採免費參加，需事先報名並預繳300元保證金，活動當天簽到後全額退還。

五股眷村小旅行將參觀五股眷村文史館，在眷民們自發性收集整理的文物老件中，細細品味往日風華。圖／新北市文化局提供
五股眷村小旅行將參觀五股眷村文史館，在眷民們自發性收集整理的文物老件中，細細品味往日風華。圖／新北市文化局提供
喵訪眷村文化小旅行土城場帶大家走進賞蝶通道。圖／新北市文化局提供
喵訪眷村文化小旅行土城場帶大家走進賞蝶通道。圖／新北市文化局提供
喵訪眷村文化小旅行板橋場以「凝流書店」起點，串聯臺北紙廠與婦聯一村舊址，重現工業與生活交織的歷史。圖／新北市文化局提供
喵訪眷村文化小旅行板橋場以「凝流書店」起點，串聯臺北紙廠與婦聯一村舊址，重現工業與生活交織的歷史。圖／新北市文化局提供
五股眷村文史館展示許多珍貴的歷史文物、老照片以及復原的生活場景。圖／新北市文化局提供
五股眷村文史館展示許多珍貴的歷史文物、老照片以及復原的生活場景。圖／新北市文化局提供

眷村 土城

