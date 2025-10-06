新北眷村文化節推「喵訪眷村」小旅行 走讀三區老記憶

「2025新北市眷村文化節」自9月27日起展開，今年推出「喵訪眷村文化小旅行」，以走讀方式帶領民眾深入板橋、土城、五股三大區域，由專業導覽與在地嚮導帶路，漫步巷弄、傾聽故事、感受建築、品嚐眷村風味，即日起開放線上報名，名額有限。

新北市文化局表示，眷村不只是軍人家庭的聚落，更承載著歷史記憶與世代情感，今年透過文化小旅行，期盼讓民眾用身體感受眷村文化，以故事、飲食、信仰與藝術為媒介，在城市中延續眷村精神。

三場次路線各具特色，板橋場自凝流書店出發，串聯台北紙廠與婦聯一村舊址，重現早年工業與生活交織的歷史場景；五股場從貿商公園出發，沿途欣賞綠蔭大道與眷村文史影片，最後走進五股眷村文史館，在眷民自發整理的老文物中品味昔日風華；土城場則走訪永福岩清水祖師廟、大安圳與賞蝶通道，於頂欣社區為旅程劃下句點。活動全程備有在地小點心，增添人情溫度。