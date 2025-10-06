新北舉辦螢火蟲講座 推廣生態知識盼孕育公民科學家

新北市螢火蟲生態資源豐富，曾記錄多達26種，為提升市民對螢火蟲的認識與棲地保育意識，新北市農業局將於10月8日舉辦螢火蟲生態講座，邀請國內螢火蟲權威與復育專家授課，從觀察技巧到生態行為全面介紹，期盼民眾成為保育行動的一分子。

講座將於10月8日上午10時至下午3時20分在新北市稅捐稽徵處10樓訓練教室舉行，免費參加、限額80人。邀請臺大昆蟲系榮譽教授楊平世與台南大學助理教授吳加雄主講，介紹新北市常見螢火蟲種類、調查與復育方法，也將傳授民眾如何正確觀察與避免破壞棲地。

新北市農業局表示，黃緣螢、紅胸黑翅螢等品種廣為人知，近年賞螢活動熱度升高，但多數人對螢火蟲的發光行為與陸生種類了解有限。講座將說明螢火蟲除求偶外的發光功能，如訊息傳遞、擬態捕食及警戒天敵等，並介紹雌蟲也具發光飛行能力等冷知識。

為避免民眾賞螢時誤踩螢火蟲幼蟲及其棲地，課程也將強調友善觀察原則，如避免偏離既有步道、使用低亮度照明並定點觀察等，兼顧生態保育與體驗樂趣。