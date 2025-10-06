新北舉辦螢火蟲講座 推廣生態知識盼孕育公民科學家
新北市螢火蟲生態資源豐富，曾記錄多達26種，為提升市民對螢火蟲的認識與棲地保育意識，新北市農業局將於10月8日舉辦螢火蟲生態講座，邀請國內螢火蟲權威與復育專家授課，從觀察技巧到生態行為全面介紹，期盼民眾成為保育行動的一分子。
講座將於10月8日上午10時至下午3時20分在新北市稅捐稽徵處10樓訓練教室舉行，免費參加、限額80人。邀請臺大昆蟲系榮譽教授楊平世與台南大學助理教授吳加雄主講，介紹新北市常見螢火蟲種類、調查與復育方法，也將傳授民眾如何正確觀察與避免破壞棲地。
新北市農業局表示，黃緣螢、紅胸黑翅螢等品種廣為人知，近年賞螢活動熱度升高，但多數人對螢火蟲的發光行為與陸生種類了解有限。講座將說明螢火蟲除求偶外的發光功能，如訊息傳遞、擬態捕食及警戒天敵等，並介紹雌蟲也具發光飛行能力等冷知識。
為避免民眾賞螢時誤踩螢火蟲幼蟲及其棲地，課程也將強調友善觀察原則，如避免偏離既有步道、使用低亮度照明並定點觀察等，兼顧生態保育與體驗樂趣。
農業局指出，新北市共有54種螢火蟲中記錄到26種，資源豐沛但也需公私協力維護。透過課程希望培育更多對環境有意識的「公民科學家」，一同記錄與守護新北的生態環境，為未來研究累積基礎資料。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言