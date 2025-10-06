新北大巨蛋效應淡海輕軌改中運量？侯友宜：列考慮方向

新北大巨蛋將落腳樹林機五、淡海二期其中一處，但淡水地區尖峰時段交通壅塞，能否放得下可容納5萬人的大巨蛋遭民眾質疑。新北市議員鄭宇恩指出，光是今年8月漁人碼頭煙火，為了疏散人流，淡海輕軌綠山線在晚間6時停駛，若巨蛋落腳淡水，運輸量能勢必將面臨極大考驗。新北市長侯友宜日前在議會答詢指出，淡海輕軌改為中運量是市府考量的方向之一。

為解決淡水地區交通問題，目前除淡海輕軌向北延伸至聖約翰科技大學可望啟動評估，侯友宜日前更在議會透露考量把淡海輕軌改中運量的消息。

鄭宇恩指出，今年8月市府在淡水漁人碼頭舉行的仲夏繽紛樂煙火秀，當天下午2時，淡海輕軌綠山線即改為每30分鐘一班，當天晚上6時過後，更停駛改由接駁車運輸，光是一個煙火秀就讓淡海輕軌停駛，若新北大巨蛋入駐，要怎麼疏散龐大人潮？

鄭宇恩說，如果新北大巨蛋落腳淡水，運輸量能勢必要提升，否則怎麼有辦法每天靠警力疏散大巨蛋的最大容量5萬人，讓軌道運輸滿足疏散需求，才能讓相關社會成本減少到最低。

侯友宜在議會答詢時說，淡水地區最有利的是背海、面山，適合觀光休憩的好地方，如果大巨蛋入駐，加上觀光飯店進駐，對地方發展有利。

侯友宜說，大巨蛋要看未來10年交通環境變化，要不要把淡海輕軌改為「中運量」，都是考慮的方向。

新北捷運局長李政安指出，淡海輕軌改為中運量實務上可行，就像基隆輕軌改為中運量捷運，可透過號誌升級，車站、月台加長等方式進行，會再依據需求進一步規畫。