國慶光雕點燈儀式明登場 北市警公布交管措施

國慶光雕點燈儀式明登場，台北市警方針對總統府周邊凱達格蘭大道、重慶南路等路段分階段進行交通管制，今說明相關交管措施。

第一階段：（場地布置及復原）

2025年9月26日（五）0時起至10月11日（六）6時止管制如下：

（一）凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街）東、西雙向。

（二）懷寧街（寶慶路至凱達格蘭大道）管制北往南。

第二階段：（活動階段）

2025年10月7日（二）下午6時至晚上8時擴大管制如下：

（一）凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）東、西雙向。

（二）懷寧街（寶慶路至貴陽街）南、北雙向。

第三階段：

2025年10月7日（二）下午6時10分起至晚上7時30分止，彈性擴大管制如下（視狀況提前或延後）：

（一）重慶南路（寶慶路至貴陽街）南、北雙向。

（二）重慶南路與衡陽路口擴大管制北往南方向。

警方提醒，因應此次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段的各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請洽台北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或各站牌公車調度站查詢相關資訊。

各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域；另請駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，遵守各路口員警及義交指揮疏導，或多加利用大眾運輸工具，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。